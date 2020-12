Gf Vip, pace fatta tra Zorzi e Stefania Orlando. Lei piange: "Mi hai fatto stare male"

(Nel video il chiarimento tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando)

Pace fatta tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Dopo qualche giorno di malumori e rimuginamenti, è arrivato finalmente il chiarimento. L'influencer, che nella puntata di lunedì ha nominato inaspettatamente la sua grande amica - lasciando tutti di stucco - si è tolto un bel macigno, confessando di aver fatto tutto per gelosia, o meglio, per paura che Stefania si fosse allontanata.

Tommaso Zorzi e la nomination di Stefania: "L'ho fatto per provocarti"

Durante il loro faccia a faccia in giardino, la showgirl gli ha chiesto la motivazione di un gesto simile, che mai si sarebbe aspettata. "Per me qua dentro sei la persona più importante - le ha confidato Tommaso - Andato via Francesco ci sei tu. Avevo paura ti fossi allontanata. Forse più che una scenata di gelosia, l'ho fatto per provocarti, come a dire 'dimmi tutto'". Stefania lo rassicura: "Non voglio che tu pensi che ci possa essere qualcosa o qualcuno che possa allontanarci. Forse perché vedi che interagisco di più con altre persone, ma tu per me sei sempre al primo posto". La Orlando non trattiene le lacrime e scoppia a piangere mentre abbraccia Tommaso: "Mi devi dire tutto. Se hai dei dubbi me li devi dire. Mi hai fatto stare così male. Io ti amo per quello che sei, con i tuoi pregi e i tuoi difetti. Quando uno ama, ama".

Parole che hanno risollevato Tommaso: "Questo è importante per me, perché ho avuto paura di perderti. L'uscita di Fra ha coinciso con il fatto che tu hai stretto altri legami e quindi ho pensato che lui potesse essere il collante tra noi due e che venuto a mancare lui, tu avevi delle difficoltà con me. Nella mia testa ho voluto fare questa provocazione, nel senso che magari messa alle strette mi avresti detto cosa non andasse bene". Stefania lo rassicura ancora: "Ti ho voluto solo lasciare un po' tranquillo dopo che se ne è andato Francesco, ma noi eravamo già noi ancora prima che arrivasse lui. Io ti voglio bene. Lo so che fuori può succedere di tutto, le distanze, il tempo. Mi auguro davvero che continueremo a sentirci". E si abbracciano ancora, promettendosi di non perdersi più.