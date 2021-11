Greta Beccaglia, Sgarbi: "Cosa c'entrano il sesso e la violenza con una toccata di cu**?"

"E' un gesto da scemo, dotato di una gravità ludica che andrebbe però rovesciata, chiedendosi: cosa sarebbe accaduto se fosse stata una donna a toccare il culo a un maschio?". E' la domanda che Vittorio Sgarbi pone provocatoriamente dopo il caso Greta Beccaglia, la giornalista di Toscana Tv molestata fuori lo stadio, sabato 27 novembre, dopo la partita Empoli-Firenze. Un tifoso, ora accusato di violenza sessuale, le ha palpato il sedere mentre svolgeva il suo lavoro, in collegamento con lo studio.

La risposta del critico d'arte arriva subito dopo: "Il problema non sarebbe neanche sorto. E questo dipende dal fatto che reati come lo stalking o la molestia vengono considerati solo se riguardano una donna, in quanto le donne godono di una specie di diritto aumentato. E invece - spiega - visto che per fortuna oggi le donne sono uguali agli uomini, toccare il culo a una donna dovrebbe avere lo stesso valore del toccare il culo a un uomo". Nell'intervista rilasciata a Libero, Sgarbi continua: "Mi domando: cosa c'entrano il sesso e la violenza con una toccata di culo? Parliamo di un gesto maleducato, esecrabile, ma le violenze sessuali hanno a che fare con atti sessuali. In questo caso è solo una volgarità". E ancora: "Senza considerare il fatto che, continuando a demonizzarlo, si rischia di farne una vittima".

Sgarbi non giustifica il gesto tantomeno il tifoso, sul conduttore del programma però - sospeso temporaneamente e messo alla gogna mediatica per aver minimizzato quanto accaduto, in diretta - non transige: "Il conduttore ha usato il buon senso, cercando di sdrammatizzare. Magari poteva dire pubblicamente: 'Quell'uomo è stato molto maleducato, va denunciato'. Ma non facciamone il complice di una molestia".