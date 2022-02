"Ma quale guerra, è quello che vogliono farci credere": i messaggi choc dei complottisti

La guerra ci insegna che non c'è mai fine al peggio. E anche alle sconcertanti tesi dei complottisti. Archiviata per un attimo la negazione della pandemia, coloro che gridano costantemente "è quello che vogliono farci credere" - diventato ormai un mantra - cambiano obiettivo, ma il disco è sempre lo stesso. Ebbene sì, c'è anche chi ha il coraggio di dire che il conflitto in Ucraina, che sta spargendo sangue nell'intera nazione, devastando città e mettendo in ginocchio milioni di persone, senza fare sconti a nessuno, è un'invenzione.

Il giornalista Valerio Nicolosi, inviato a Kiev, da giorni segue la guerra sul campo, condividendo preziose informazioni e raccontando come può quello che vede, o meglio, quello che riesce a vedere considerando la situazione drammatica che c'è nella capitale e costringe lui e decine di cronisti a trascorrere gran parte della giornata nei bunker. Tra le sue storie Instagram notizie, reportage, immagini dei combattimenti tra cielo e terra. Oggi quello che non avremmo mai voluto leggere. Nicolosi pubblica un messaggio ricevuto, sconcertante oltre che privo di rispetto: "Ma quale guerra, è quello che ci vogliono far credere e anche tu fino ad ora non ci hai fatto vedere un'immagine di guerra. Ovvio che qualche missile è stato lanciato per evidenziare i danni - scrive ancora questo utente di cui il giornalista non svela l'identità -. Questa guerra è pensata per noi in Europa. Siamo noi che ci rimettiamo e i russi. Sta tutto nell'interesse del Wef, World Economic Forum. Informati per favore e facci vedere la verità". La replica è da sottoscrivere: "Spero che un giorno sarai svegliato dai colpi di mortaio, che dovrai aiutare neonati a ripararsi in bunker, così il tuo cervello probabilmente smetterà di fantasticare. E comunque li morta*** tua". Proprio così, non c'è mai fine al peggio.

Il messaggio pubblicato da Valerio Nicolosi