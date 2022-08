"Haley Dunphy" di Modern Family si sposa: il matrimonio celebrato dallo zio "Mitchell"

Fiori d’arancio a Modern Family, e questa volta non si tratta di finzione. A dire “sì lo voglio” è stata Sarah Hyland, meglio nota per il suo ruolo di Haley Dunphy nella serie televisiva americana. L’attrice il 20 agosto ha sposato il dj e personaggio televisivo Wells Adams, con cui fa coppia fissa dal 2017. Il matrimonio è stato celebrato all’aperto, nei giardini della Sunstone Winery a Santa Ynez, in California.

La reunion di Modern Family

Ad officiare le nozze niente di meno che Jesse Tyler Ferguson, l’attore che nella fortunata serie interpreta Mitchell Pritchett, zio di Hailey. L’uomo ha rivelato su Instagram di aver celebrato lo scorso sabato il matrimonio della collega e il neo-marito. “Ho avuto il miglior posto in casa per questo sbalorditivo matrimonio. Che onore sposare i miei due cari amici @sarahhyland e @wellsadams", ha scritto l'attore, 46 anni. Ferguson non è stato l’unico membro del cast di Modern Family presente al grande giorno di Sarah. Tra gli invitati anche Sofia Vergara (Gloria), Julie Bowen, (Claire Dunphy), Nolan Gould (Luke Dunphy) e Ariel Winter (Alex Dunphy), in un’improvvisata reunion che ha mandato in visibilio i fan della serie. Oltre gli attori dello show presenti anche molte celebrità statunitensi, come Nick Viall e Vanessa Hudgens.

Gli abiti di Sarah Hyland

Per il suo grande giorno Sarah Hyland ha scelto ben due abiti firmati Vera Wang. Per la cerimonia l’attrice ha optato per un vestito da ballo in faille di seta color avorio chiaro con scollo a cuore, un corpetto plissettato cucito a mano e un’ampio spacco sulla gonna. Per il ricevimento la Hyland ha invece sfoggiato un abito bianco in crêpe con scollo drappeggiato e pizzo macramè, arricchito da maniche in tulle drappeggiate.