Perché Spotify accusa Harry e Meghan di truffa

Un rapporto chiuso in polemica. Il capo dell'innovazione e della monetizzazione dei podcast di Spotify ha etichettato il principe Harry e la duchessa del Sussex Meghan come "truffatori", dopo che il loro accordo pluriennale da 20 milioni di dollari, per realizzare podcast con la piattaforma di streaming, si è concluso dopo aver realizzato appena 12 episodi.

La coppia aveva firmato un contratto da 20 milioni di dollari con Spotify nel 2020. Il podcast di Archetypes, realizzato dalla società di produzione audio del Sussex Archwell e ospitato da Meghan, prevedeva conversazioni con amici e celebrità tra cui Serena Williams, Mariah Carey e Trevor Noah e aveva raggiunto la vetta delle classifiche dei podcast in numerosi mercati.

Su altri fronti le cose non vanno meglio. Meghan infatti non firmerà un accordo stellare con Dior, come aveva invece riportato il Daily Mail domenica scorsa. Secondo il giornale inglese doveva essere il volto della casa di moda ma un portavoce dei Sussex ha smentito la notizia al The Telegraph. Lo staff del brand haute couture ha dichiarato di "essere stupito su come la storia sia venuta fuori". Il rumor sarebbe stato riferito al Dailymail da una socialite di Beverly Hills e sarebbe stato alimentato dalla passione della duchessa per il brand, che ha indossato più volte per occasioni ufficiali e non.