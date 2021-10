Heather Parisi no green pass, la bomba contro Usa e Italia: "Un sopruso, non chiniamo il capo"

Per un anno ha raccontato la pandemia in Cina, da Hong Kong, dove vive con il marito e le figlie, adesso Heather Parisi segue gli sviluppi della campagna vaccinale e delle ultime decisioni in merito al green pass senza fare sconti a nessuno. La showgirl, che ha sempre avuto un approccio 'morbido' - per non dire scettico - nei confronti di questa emergenza sanitaria con cui tutto il mondo sta ancora facendo i conti, ha pubblicato un video sui social in cui si scaglia contro vaccini e certificazione verde.

Un appello per "difendere il diritto alla libertà e al dissenso" spiega, puntando il dito contro il governo statunitense e quello italiano che starebbero minacciando questi diritti "nel totale disprezzo di leggi e principi costituzionali".

"Vogliono dipingerci come brutti, sporchi e cattivi"

"Perché ci dobbiamo tutti vaccinare fingendo che ci vogliamo vaccinare?" chiede sarcastica Heather Parisi, che poi continua: "Perché ci obbligano anche a firmare un foglio dove si dice che non ci hanno obbligato e che accettiamo tutta la responsabilità di una scelta che non c'è? Perché si usano i più codardi mezzi di ricatto per costringere chi ha dubbi? Non dobbiamo e non possiamo subire passivamente questo sopruso, non dobbiamo e non possiamo chinare il capo per comodità". L'ex ballerina chiede ai follower di alzare la voce insieme a lei, "perché domani sarà troppo tardi". Un invito a ribellarsi, ma "nel massimo rispetto della legge", e aggiunge: "Facciamolo con fermezza e senza farci intimorire dai mezzi mainstream che vogliono dipingerci come brutti, sporchi e cattivi. Non lo siamo. Siamo cittadini anche noi e fino a quando il vaccino non sarà obbligatorio abbiamo il diritto di scegliere in libertà senza intimidazioni, emarginazione, ricatti e senza la minaccia di toglierci il lavoro e la vita sociale". E conclude: "Diciamo no al mandatory vaccines, diciamo no al green pass, diciamo no alla discriminazione nei confronti di chi esercita la libera scelta di non vaccinarsi". Il profilo di Heather Parisi, nel giro di poche ore, si è trasformato nell'ennesima piazza per la protesta.