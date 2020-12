"I am Greta", in uscita il documentario sull'attivista più famosa del terzo millennio

È in uscita nei prossimi giorni "I am Greta", il documentario incentrato su Greta Thunberg, la giovanissima attivista che nel 2019 ha attirato l'attenzione dei grandi di tutto il mondo. Il documentario, della durata di un'ora e quarantadue minuti, sarà disponibile su Amazon Prime Video (solo per gli abbonati) a partire dal 3 gennaio 2021.

L'anno scorso, prima che lo tsunami coronavirus travolgesse il mondo, Greta Thunberg era stata nominata personaggio dell'anno dalla celebre rivista Time: un riconoscimento al suo straordinario impegno per sensibilizzare l'opinione pubblica, a partire dai suoi coetanei, e i potenti del mondo verso l'emergenza climatica che la Terra sta attraversando a causa dell'inquinamento.

La sua protesta era iniziata con i cosiddetti "Fridays for future", in cui Greta non andava a scuola e manifestava per protestare contro l'indifferenza che circondava, e in parte ancora circonda, il "climate change". All'inizio Greta era da sola, poi man mano la sua protesta è diventata quella di milioni e milioni di giovani, dalla Svezia all'Italia e a tutto il mondo, tanto da portare la portavoce di questo movimento in difesa dell'ambiente a rivolgersi direttamente a chi governa il mondo, con un discorso alle Nazioni Unite che passerà alla storia per la rabbia, la passione con cui Greta ha accusato gli adulti di disinteressarsi del futuro della sua generazione e di quelle che verranno, che saranno costrette a vivere in un pianeta gravemente compromesso.

Nel 2020 la protesta di Greta e dei giovani di tutto il mondo è stata oscurata dalla pandemia di covid-19, e la stessa Greta a marzo scorso si autoisolò dopo aver riscontrato i sintomi della malattia; ad aprile, poi, la ragazza ha donato 100.000 dollari all'Unicef per aiutare i bambini colpiti dalla pandemia e dalle sue conseguenze economiche e sociali.

Ora, con la diffusione del vaccino, il mondo potrebbe tornare alla normalità, ed è simbolico che proprio nei primi giorni del 2021 venga pubblicato il documentario su Greta Thunberg.

"I am Greta", tutte le anticipazioni

Questa la presentazione ufficiale del documentario "I am Greta" condivisa da Amazon Prime Video in Italia: "Un intimo documentario che racconta la storia dell'adolescente attivista per il clima Greta Thunberg attraverso filmati avvincenti e mai visti prima, diretto dal regista svedese Nathan Grossman. A partire dallo sciopero scolastico solitario per una giustizia climatica fuori dal parlamento svedese, Grossman segue Greta nella sua ascesa alla ribalta e nel suo impatto globale galvanizzante che ha scatenato scioperi scolastici in tutto il mondo. Il film culmina con il suo incredibile viaggio nel 2019 in barca a vela nell'Oceano Atlantico per raggiungere New York e parlare all'ONU durante il Summit sul clima".

Il documentario, la cui produzione fu annunciata nel dicembre 2019 dalla casa di distribuzione Hulu, è stato presentato in anteprima mondiale all'ultimo Festival del Cinema di Venezia, a settembre 2020. È stato poi proiettato anche al Toronto International Film Festival l'11 settembre 2020 e al Festival del Cinema di Ambuirgo a ottobre.

Distribuito in USA e Regno Unito tra ottobre e novembre, in Italia il film avrebbe dovuto essere proiettato nei cinema nei giorni 2-3-4 novembre. Poi chiaramente la pandemia e le restrizioni imposte ai cinema hanno fatto slittare la distribuzione nel nostro Paese, che avverrà appunto il 3 gennaio sulla piattaforma di streaming di Amazon.

"I am Greta", il trailer e le recensioni

All'estero il documentario ha avuto recensioni piuttosto positive, con una votazione che oscilla intorno al 70 su 100 sia su Rotten Tomatoes sia su Metacritic. Tra i commenti di chi l'ha visto e recensito, c'è chi sostiene che "I am Greta" non rivela nulla di particolarmente nuovo, "eppure è di grande ispirazione seguire la sua eccitante cronaca degli sforzi di questa giovane attivista".

Ecco il trailer di "I am Greta" in inglese

E quello in italiano