Ibra bloccato in autostrada da un incidente, un motociclista lo porta all'Ariston

Imprevisto anche per Zlatan Ibrahimovic in questa terza serata parecchio animata. Il calciatore svedese è rimasto bloccato in autostrada dove il traffico è stato rallentato da un brutto incidente stradale. Il suo arrivo sul palco da scaletta previsto alle 22, è slittato così a un’ora dopo.

A ‘salvare’ la sua presenza a Sanremo il passaggio offertogli da un motociclista, come ha raccontato lui stesso: “C’è stato un incidente che ha bloccato l’autostrada. Dopo tre ore ho fermato un motociclista e gli ho chiesto di portarmi a Sanremo. Per 60 km mi ha portato in moto”, ha raccontato ad Amadeus: “Volevo salvare il mio Festival. Il mio, non il tuo”.

Poi in onda è stato anche mandato il video del tragitto in moto del calciatore… Tutto bene quel che finisce bene, insomma!