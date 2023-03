Il Cantante Mascherato, chi è "il mascherato per una notte": chi è Cuore

A partire da questa edizione de Il Cantante Mascherato il pubblico ha potuto notare una caratteristica che sembra ricordare Ballando con le stelle, altro programma condotto da Milly Carlucci: il "mascherato per una notte", che nell'altro format era chiamato appunto "il ballerino per una notte". In questo caso si tratta di un ospite, che si presenta sul palco mascherato, svelando solo alla fine la sua identità. Anche in questo caso ha il compito di interpretare una canzone.

E, come spesso capita, la conduttrice prova a lanciare un ulteriore indizio, sottolineando di non trascurare il brano scelto, oltre a rivelare, come detto in apertura di programma, che in realtà si tratta di una coppia. Il primo ha scelto Con le mani di Zucchero, il secondo personaggio La prima cosa bella di Nicola di Bari.

Chi è "Cuore": il mascherato per una notte a "Il cantante mascherato"

A inizio trasmissione Milly aveva dato una rosa di cinque opzioni, sottolineando che una di queste coppie si sarebbe celata sotto la maschera di Cuore, ovvero Al Bano con la figlia Jasmine Carrisi, Alessandro Gassmann con il figlio Leo Gassmann, Gigi D’Alessio con il figlio LDA, Romina Power con il figlio Yari Carrisi oppure Stefania Sandrelli con la figlia Amanda Sandrelli. Tutti personaggi più che conosciuti, insomma, e legati tra loro da un importante rapporto di parentela.

A svelare l'identità già prima della messa in onda era stato il sito Davidemaggio.it, sempre aggiornato sulle vicende che riguardano i personaggi Tv: si tratta di Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi. Ma era davvero giusta questa idea?

La maschera del Cuore sarà la stessa ogni settimana, con ospiti diversi di sabato in sabato.

Anche in questo caso gli "investigatori" hanno avuto modo di indovinare. Prima di dare loro la parola la conduttrice ha fatto un'ulteriore precisazione. il primo a dare la risposta esatta avrebbe ottenuto un privilegio, avere un incontro ravvicinato con una maschera.

Flavio Insinna e Christian de Sica non hanno dubbi e sono convinti che si tratti di Stefania e Amanda Sandrelli. Anzi, De Sica avvalora la sua ipotesi con un dettaglio: sta girando un film con Stefania ed è convinto che solo lei gesticoli in quel modo particolare. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Serena Bortone.

Iva Zanicchi, invece, chiede che la coppia possa parlare e domanda se amino Gino Paoli. La risposta: "Così così, conosco bene il repertorio". A quel punto si adegua ai suoi colleghi. Francesco Facchinetti sembrava avere inizialmente un'idea diversa, ma dà fiducia al resto del gruppo. E alla fine si scopre che tutti avevano ragione, lo scoop lanciato in anteprima non era corretto.