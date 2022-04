Il compagno della cantante Rihanna Asap Rocky è stato arrestato

Il rapper Asap Rocky, compagno della cantante Rihanna, è stato arrestato oggi 20 aprile all’aeroporto di Los Angeles in California. L’arresto è in relazione alla sparatoria avvenuta del novembre 2021. Il produttore musicale, all'anagrafe Rakim Athelaston Mayers, ha alle spalle un lungo trascorso in prigione.

Meyers è stato arrestato nel luglio 2012 con l'accusa di aver aggredito un uomo che lo ha accusato di usare sostanze stupefacenti illegali all'esterno di un negozio di abbigliamento da New York. È stato successivamente arrestato per aver aggredito anche due fotografi che stavano filmando la rissa. L'anno successivo è finito in prigione per aver picchiato una donna durante il Festival di Budweiser Made in America. Il caso è poi finito in tribunale e il rapper è stato assalto nel 2015. Asap Rocky è stato nuovamente arrestato il 2 luglio 2019 a Stoccolma, in Svezia, durante il suo tour europeo con l’accusa di aver aggredito un uomo. Sei settimane dopo il suo arresto iniziale, Asap è ritenuto colpevole di aggressione durante la rissa di Stoccolma e condannato con la sospensione della pena e obbligo di risarcimento della vittima con 12.500 corone svedesi (1.164 euro).

Asap Rocky aspetta un figlio dalla cantante ed imprenditrice originaria delle Barbados. Ma l'idillio amoroso sarebbe finito pochi giorni fa, quando le due star musicali hanno troncato la loro relazione presumibilmente per un tradimento. Secondo diverse indiscrezioni, Rihanna è stata tradita dal compagno Asap Rocky, che avrebbe avuto una relazione dalla designer di calzature Amina Muaddi. Ma la clamorosa indiscrezione è stata seguita da un'altrettanto clamorosa smentita, resa pubblicamente dalla stilista che ha dato la sua versione dei fatti sempre via social bollando le dichiarazioni come un'enorme fake news.