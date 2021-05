Il video della Marvel che rivela i prossimi film (e le date di uscita) del MCU

La Marvel ha pubblicato oggi un video, già cliccatissimo, in cui celebra i film del cosiddetto MCU - Marvel Cinematic Universe, anticipando i titoli e le date di uscita dei prossimi film: di alcuni le informazioni erano già note, e ve le abbiamo riportate a suo tempo, ma per alcuni film si tratta del primo annuncio ufficiale.

Il video di Marvel che celebra i film del MCU e anticipa le prossime uscite

È questo, nella versione originale in inglese con i sottotitoli in italiano

“Il mondo può cambiare ed evolversi, ma c’è una cosa che non cambierà mai: siamo tutti parte di una grande famiglia” è la frase di punta del video, rilanciata anche dalla comunicazione della Disney.

Nel video, i Marvel Studios celebrano i film del proprio universo con uno sguardo speciale ai prossimi lungometraggi, nella cosiddetta Fase Quattro dell’Universo Cinematografico Marvel, quella iniziata con la serie tv di WandaVision. Si rivedono quindi spezzoni dei film degli anni scorsi, con tanto di immagini che mostrano l'entusiasmo del pubblico alla prima di Avengers: Endgame, e frasi ad effetto che servono anche a far salire l'hype prima della parte finale del video, quella in cui si mostrano i titoli dei film che usciranno nei prossimi mesi del 2021 e nei prossimi due anni, 2022 e 2023.

I film Marvel che usciranno nei prossimi mesi e anni

Ecco l'elenco completo dei futuri film Marvel, in ordine di uscita, da luglio 2021 a maggio 2023

- Black Widow: data di uscita luglio 2021 (tutte le anticipazioni e il trailer con Scarlett Johansson)

- Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli: data di uscita settembre 2021 (tutte le anticipazioni e il trailer)

- Eternals: data di uscita novembre 2021

- Spider-Man: No way home: data di uscita dicembre 2021

- Doctor Strange in the Multiverse of Madness: data di uscita marzo 2022

- Thor: Love and Thunder: data di uscita maggio 2022

- Black Panther: Wakanda Forever: data di uscita luglio 2022

- The Marvels: data di uscita novembre 2022

- Ant-Man and the Wasp: Quantumania: data di uscita febbraio 2023

- I Guardiani della Galassia Vol. 3: data di uscita maggio 2023

Dove usciranno i nuovi film Marvel?

Auspicabilmente, a parte Black Widow che uscirà il 9 luglio in contemporanea al cinema e in streaming su Disney+ (con accesso VIP, presumibilmente), tutti gli altri film usciranno prima al cinema e solo dopo in streaming (senza dimenticare il recente accordo tra Sony, Netflix e Disney+ sui film Marvel).

Diciamo auspicabilmente perché ciò significherebbe che i cinema saranno aperti, naturalmente.