Gianluca de Il Volo ha il Covid: una soluzione tecnologica permetterà l'esibizione

Stiamo cercando una soluzione virtuale per farlo comunque partecipare e tenere in ogni caso la performance. Trasformiamo un problema in un’opportunità”.

Claudio Fasulo, vice direttore di Rai 1, aveva anticipato la risposta da parte di viale Mazzini e della EBU, la società che organizza l’Eurovision, alla notizia della positività al Covid-19 di Gianluca Ginoble.

Oggi, nelle giornata di prove aperte al pubblico dove votano le giurie nazionali (Jury show), il baritono abruzzese, che sta bene, ha partecipato tramite un collegamento virtuale, con la voce registrata e la sua immagine in realtà aumentata proiettata alle spalle dei tenori Piero Barone e Ignazio Boschetto.

Il Volo, che canterà "Grande amore", il brano con cui vinsero il Festival di Sanremo nel 2015 e arrivarono terzi all'Eurovision Song Contest a Vienna, si esibirà in questa modalità anche domani, giovedì 12 maggio, quando sarà ospite nella seconda semifinale in onda su Rai 1.

La serata sarà nuovamente condotta da Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini, che proporranno un loro duetto inedito.