Vendesi ideali (su Instagram). Professione attivista

Crediti foto: Flickr

Una volta, anni fa, in una vecchia intervista, Chiara Ferragni disse che sceglieva i brand con cui avviare una collaborazione solo ed esclusivamente se questi corrispondevano al suo gusto personale in fatto di moda. E che era proprio questa la chiave del suo successo: la coerenza. Qualche anno dopo, cioè oggi, la scelta degli abiti si è sublimata, o trasfigurata, (anche) in scelta di ideali da promuovere, chiaramente al centro del piano editoriale dei suoi profili social. Cosa c'è in comune tra abiti ed ideali, oltre alla "autentica" corrispondenza dell'immagine? In alcuni casi, la retribuzione. Motivo per cui, nel titolo, parliamo di "attivismo di professione". Cosa c'è di male? Forse nulla. Cosa c'è da aggiungere? Forse un paio di spunti di riflessione, se non altro per comprendere la diffidenza da cui potreste essere colti (com'è accaduto a noi).

Dicevamo: a nessuno sarà sfuggito il post dell'imprenditrice digitale in Messico mentre, scavando a mani nude tra le piantagioni di caffè, elogia una nota multinazionale per il lavoro di empowerment femminile (questione che le è molto cara) tra le imprenditrici della zona: fotografie scattate mentre indossa vestiti verde bottiglia perfettamente in palette con il contesto e corredate da hashtag #adv. Personalmente, era la prima volta che vedevo - o forse era la prima in cui ci facevo caso - l'acronimo "adv" (ovvero: pubblicità) in un post dal contesto solidale. E ammetto che, in un primo momento, l'intreccio così sfacciato tra i due concetti, l'uno di "vile denaro" e l'altro di "nobili intenti", se vogliamo ricorrere a semplificazioni, mi ha indispettito. Poi però, guardando oltre, ovvero all'orizzonte alle spalle di Chiara, ho visto sorgere una sinergia tra i due concetti sempre più presente. E, proprio in virtù di cotanta presenza, ho cercato strumenti di ricognizione per trovare un orientamento nel mondo potente, e tanto benefico (mai dimenticare le battaglie sociali compiute proprio grazie alla voce dei social media) quanto persuasivo (quindi inevitabilmente manipolatorio), come quello degli influencer. E dell'influencer marketing, in generale.

Professione influencer, anzi imprenditore, anzi attivista

Sì perché, per la verità, ho poi ricollegato che Chiara in versione "presidente operaio", come ha scherzato magistralmente la giornalista Guia Soncini su Twitter, non è certo sola. Anzi, è in ottima compagnia. Basta guardarle al fianco per vedere materializzarsi, infatti, l'immagine del marito Fedez, che ha lanciato una linea di smalti unisex in collaborazione con un noto brand di cosmesi proprio in contemporanea all'attivismo in favore dei diritti LGBTQ+ (i cui ricavati sono in parte devoluti a una causa solidale). E ancora, attorno a loro, si moltiplica un esercito di personaggi che vivono in maniera (spesso) combinata i ricavi e il sostegno a battaglie sociali di cui hanno fatto una missione personale e aziendale (che, letta in chiave più blasonata, è generosamente rivedibile nel seguente adagio: "quelli che mettono il loro pubblico a disposizione di una buona causa"). C'è chi ha fondato un brand di creme di bellezza sostenendo contestualmente (e legittimamente) i concetti di body positivity, ovvero lusingando il pubblico ad accettare un rotolino di troppo; c'è chi, al grido femminista di "riprendiamoci le mestruazioni", sponsorizza assorbenti. Eccetera, eccetera.

E' un esercito che, nei casi più specifici (ovvero quelli in cui l'intero profilo è impostato su una causa specifica) la stampa americana già chiama "influ-activist", neologismo dietro cui si annidano quelle figure di influencer in campo per le battaglie sociali, appunto. E quello che ha fatto Ferragni, è stato forse rendere "generalista" qualcosa che per alcuni profili è nicchia: il suo, infatti, non è un profilo interamente dedito ad una determinata mission, ma è costantemente permeato da messaggi solidali e aspirazionali, femministi e non solo. Una vera e propria nobilitazione d'immagine se si pensa in contrapposizione a quello che è stato l'unico reale passo falso dell'imprenditrice nella sua carriera: la famosa festa di compleanno al supermercato organizzata per Fedez nel 2018, quando gli invitati giocarono con le verdure e in rete si generò un'ondata di indignazione opposto alla benevolenza di cui oggi gode l'imprenditrice digitale.

C'è qualcosa di male?

Ma torniamo a noi. Ora, la domanda è: c'è qualcosa di male nel fatto che qualcuno si faccia pagare contestualmente alla diffusione di ideali? Al di là della critica più semplicistica che si possa muovere, ovvero quella legittima della linea di confine tra interessi economici e buone intenzioni (che però viene messa a tacere da chi risponderebbe di "cercare partnership che si allineino più fedelmente possibile ai propri valori") e senza voler cadere nella storia dell'attivismo che dovrebbe essere dettato da una esigenza innata e non dal tornaconto economico (anche il Gay Village di Roma aveva bisogno di sponsor per campare), qualche considerazione da fare sull'influencer marketing al servizio della solidarietà c'è.

Se l'attivismo è alleato del nemico che vuole "combattere"

Senza infatti scadere nella retorica nostalgica de "l'attivismo vero è quello di una volta, l'attivismo si fa in piazza e non certo con un click", ma tenendoci ben convinti del valore insito nell'equazione "piazza reale" = "piazza virtuale", diventa comunque uno spunto di riflessione lo svuotamento assoluto di connotazione sovversiva che ha l'attivismo social. Quell'attivismo "di una volta" (che, da Wikipedia, leggiamo avere come sinonimi: boicottaggio, disobbedienza civile, contestazione, riformismo, rivolta, rivoluzione, sabotaggio, sommossa e terrorismo) si è allineato al "sistema" che afferma di combattere, o meglio al "sistema" che è in teoria il suo storico antagonista e da cui ora, invece, viene retribuito.

E no, non c'è niente di male in questa nuova corrispondenza d'amorosi sensi tra attivismo ed economica di mercato, in questa eccezione che è diventata la regola. Va però preso atto che se Ferragni che sfoggia i capezzoli su Instagram al grido di "Free the nipple" è il corrispettivo delle femministe che entravano a seno nudo nei bar, questo fa senz'altro comodo anche al noto brand di intimo di cui è testimonial. Brand che, all'improvviso, si trova dalla parte social(e) giusta.

Se l'attivismo è autopromozione di sé (e non solo della collettività)

Altra forte contraddizione dell'attivismo social rispetto all'attivismo tradizionale, se così vogliamo chiamarlo, è infatti il concetto di autopromozione insito nella natura stessa dell'influencer, che, proprio per lavoro, narra se stessa. E che deve farlo nel modo migliore e più convincente possibile. Un autoposizionamente che va, almeno in astratto, a scontrarsi con la natura collettiva di una causa, di qualsiasi causa. Una riflessione interessante e portata avanti dall'autrice Irene Graziosi, che in Siamo Mine scriveva tempo fa: "Ogni lotta è declinata sul sé, ognuno la intende a proprio modo, e nessuno è in grado di non personalizzare l’ideale a cui sostiene di credere". L’attivismo, in questo senso, diventa sempre più un lifestyle da comprare (da comprare, appunto), allontanandosi dalla natura di pratica politica, come ha detto Silvia Semenzin, ricercatrice in Sociologia Digitale, nella conferenza TEDxFerrara. Qualcosa che - ancora - The Guardian, in modo impietoso, definisce: "Questo progressismo consapevole di sé, eseguito in collaborazione con una società". E qualcosa che, quando circoscritto nei margini di pura immagine e puro ritorno economico, assume la definizione di "attivismo performativo".

La degenerazione di questo concetto? Quell'influencer che finse una aggressione omofoba (dandosi una busta di surgelati in faccia, in modo da procurarsi un livido) per attirare l'attenzione su di sé ed ergersi a leader dei diritti Lgbt. Indimenticabile, insuperabile... forse, per ora ecco.

Se i brand e gli l'influencer predicano bene e razzolano male. Cos'è il woke washing

La degenerazione di questo concetto è poi, anche, il duplice rischio di "woke washing". Laddove col termine (denigratorio) "woke washing" si intende l'ipocrisia di certi brand nello sfruttare grandi temi di discussione pubblica per ottenerne profitto e non per reale convizione, soprattutto in questi anni in cui le aziende tendono ad assecondare le preteste etiche sempre più alte della Generazione Z e dei Millennials. Ed in cui gli influencer rappresentano il deus ex machina del loro potere d'acquisto. In tal senso, il dovere (o il diritto) dei primi e dei secondi - rispettivamente destinatari e mittenti del messaggio - dovrebbe essere quello di fare uno sforzo maggiore nell'indagare se una determinata azienda rispetta i propositi sociali di cui si fregia: su tutti i livelli, s'intende. E se l'influencer fa lo stesso.

Sì perché, anche nel caso degli influencer, l'ipocrisia è dietro l'angolo: in molti, infatti, ricorderanno quella beauty influencer che si fregiava di diffondere pubblicamente la body positivity per poi sfottere via social una collega che indossava, a suo dire peggio, il suo stesso vestito. Insomma, il rischio di parlare di qualcosa che non si sa è dietro l'angolo. Così come il rischio di parlare e basta, senza poi concretizzare. Cosa che, va riconosciuto, non fanno certo i Ferragnez, che insieme hanno reso concrete le loro buone intenzioni costruendo la famosa terapia intensiva ai tempi del lockdown.

Il tutto, ovviamente, sempre che le stesse pretese etiche dei consumatori siano reali e non di facciata. Precisiamo.

E noi, tra di loro

Sì perché noi stessi, da quando Instagram ha cambiato volto - ovvero da quando si è politicizzato, anno domini 2020, a seguito del Black Lives Matter - siamo costantemente in balìa di un "woke washing" personale e quotidiano. Moralisti e censori, sempre impegnati a fornire la versione più politicamente ben posizionata che possa esistere, in ossequio alla battaglia sociale che l'algoritmo ci fornisce sul menù del giorno. Sempre nella posizione politica giusta insomma, e sempre dal divano di casa, ma pronti ad aggiungere un nuovo prodotto al carrello su Amazon.