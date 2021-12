Instagram Down (di nuovo) in Italia: piovono segnalazioni

Instagram è down, di nuovo, in Italia. Dopo il grande black out di due mesi fa - quando a fermarsi fu tutta la galassia di Mark Zuckerberg - adesso il social network delle fotografie sta dando ancora una volta problemi agli utenti. Le segnalazioni arrivano, come da tradizione, su Twitter, la piattaforma su cui tutti tendono a riversarsi quando le app del gruppo Meta non fungono più.

Non è chiaro quali siano le ragioni che stanno causando i problemi ad Instagram, di certo c'è che la App invita tutti a controllare la connessione, benché le problematiche non siano in realtà da imputare alla rete dei singoli. Ad alcuni utenti risulta impossibile caricare Instagram Stories, altri invece si ritrovano l'intera schermata della hompage completamente nera. Le criticità sono cominciate intorno alle 15 di questo pomeriggio e non sono state ancora risolte. L'hashtag #InstagramDown è diventato presto tendenza tra i trend di Twitter. Da precisare che Facebook e Whatsapp, invece, funzionano regolarmente.

Il blackout di ottobre

Sono passati appena due mesi a quando, il 4 ottobre, è andata in onda la peggiore interruzione del servizio mai registrata dal 2008, anno di fondazione di Fb. Il lungo blackout di sette ore in Europa e negli Stati Uniti dei tre social dell’impero di Mark Zuckerberg, Facebook e le sue app Instagram e WhatsApp, che hanno lentamente ripreso a solo funzionare verso la mezzanotte italiana, resterà negli annali.