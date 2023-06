Isola dei Famosi, Helena sbotta: "Razzisti". Ma i naufraghi non ci stanno

Tutti contro Helena Prestes (o quasi). Il clima è tutt'altro che tranquillo nell'ottava puntata de L'isola dei Famosi, in onda nella serata del 5 giugno 2023, soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento che i naufraghi stanno avendo nei confronti della brasiliana, che può contare esclusivamente sull'appoggio di Nathaly Caldonazzo.

Il primo ad avere attaccato duramente l'ex concorrente di Pechino Express è Marco Mazzoli, che è arrivato a definirla “Brutena Rodriguez”, come a sottolineare la sua volontà di emulare Belen Rodriguez, che in passato ha partecipato al reality. Non solo, il conduttore radiofonico ha ribadito di avere una carriera importante alle spalle, come dovrebbe accadere a chi viene scelto come concorrente per un programma simile, cosa che non si può certamente dire di lei.

Parole che non sono però piaciute a Ilary Blasi, che non ha mancato di sottolinearlo, mentre Vladimir Luxuria ha preso le difese dell'ex primadonna del Bagaglino apprezzando la sua capacità di non omologarsi necessariamente agli altri. Un chiaro cambio di rotta per l'opinionista, che in passato aveva criticato l'atteggiamento poco diplomatico della showgirl.

Helena si difende dalle accuse

Il carattere a Helena non manca di certo, proprio per questo ha accusato senza mezzi termini gli altri suoi compagni di avventura di avere una strategia volta a estrometterla dal gioco.

Ad andare contro Prestes è stato anche Gianmaria Sainato, che aveva avuto modo di conoscerla meglio nel corso della loro esperienza all'Isola di Sant'Elena. Il giovane si è sfogato contro di lei perché, a suo dire, non avrebbe cambiato atteggiamento dopo il periodo trascorso fianco a fianco.

Mazzoli ha però usato toni ancora più pesanti, sostenendo che Helena avrebbe detto al gruppo di non poter vincere il programma perché gli italiani sono razzisti. A quel punto lei ha provato a raddrizzare il tiro: secondo la ballerina gli italiani sono patriottici, proprio per questo tendono in genere a votare gli italiani.

Certamente questo non può che dividere ancora di più l'opinione del pubblico su di lei. C'è chi ne apprezza la sua schiettezza e la volontà di non uniformarsi agli altri solo per quieto vivere, chi la giudica invece troppo spesso eccessiva e litigiosa, pronta a mettere troppo spesso zizzania nel gruppo.