Isola dei Famosi, il recap dell'ottava puntata: nomination, eliminato, primo finalista, sorprese

L’ottava puntata de L’Isola dei Famosi ha regalato non pochi colpi di scena ed è stata caratterizzata da diversi colpi di scena, soprattutto ora che ci avviamo alla conclusione di questa edizione. Grande protagonista di questo appuntamento è stata Helena Prestes, sempre più isolata dal gruppo ma non per questo meno battagliera. La produzione ha però organizzato per lei una sorpresa davvero speciale.

Il recap della puntata del 5 giugno 2023 de L’Isola dei Famosi

Nathaly ed Helena contro tutti. La puntata parte con il confronto tra Helena Prestes e il resto del gruppo, che non nasconde di avere una forte antipatia per la brasiliana. L’unica a essere dalla sua parte è Nathaly Caldonazzo. Ad attaccarla duramente è soprattutto Marco Mazzoli: la brasiliana avrebbe rivelato al conduttore di ritenere gli italiani razzisti, proprio per questo le sarebbe difficile ottenere la vittoria, obiettivo a cui ambisce. Lei ha poi raddrizzato il tiro, modificando la parola “razzisti” con “patriottici”, in riferimento alla volontà del pubblico di preservare gli italiani.

La prova di apnea. Helena è poi protagonista di una prova flash di apnea: la vincitrice può partecipare alla prova finale per diventare la prima finalista, mentre chi perde viene candidato al televoto flash. A vincere è Camassa.

I Jalisse si dissociano. Fabio e Alessandra, alias i Jalisse decidono di dissociarsi dalle due fazioni, sottolineando la presenza di un gruppo intenzionato a fare fuori tutti gli altri concorrenti per arrivare in finale.

L’esito del primo televoto. Nella scorsa puntata erano finiti in nomination Nathaly Caldonazzo e Fabio dei Jalisse, a salvarsi è il cantante. Secondo Enrico Papi, però, la scelta del pubblico sarebbe legata soprattutto dalla volontà di andare contro la showgirl, non sempre così malleabile con il resto del gruppo. Nathaly decide di dare il bacio di Giuda ad Andrea Lo Cicero.

La sorpresa per Helena. La modella brasiliana è stata protagonista della puntata anche per l’incontro speciale che la produzione ha pensato per lei. La brasiliana è stata chiamata a partecipare a una prova in acqua con l’obiettivo di individuare una boa dove era presente uno scrigno contenente un anello. A consegnarglielo è stato Carlo Motta, il suo fidanzato che è stato presente in studio nelle scorse settimane, che le ha fatto la fatidica proposta: “Vuoi essere la mia fidanzata?”. Lei ha ovviamente risposto di sì.

La scelta del primo finalista e il secondo televoto. E’ il momento di una catena per tutti i concorrenti, l’ultimo a essere selezionato non ha la possibilità di partecipare alla prova per decretare il finalista, l’ultimo a essere scelto è Gianmaria Sainato. In coppia gli altri devono gareggiare all’orologio honduregno, un vero classico dell’Isola. A vincere sono Luca Ventrone e Marco Mazzoli, che si contendono il posto insieme a Pamela Camassa e Cristina Scuccia (vincitrice di una sfida in acqua con Alessandra dei Jalisse, che ha avuto un attacco di panico poi superato). Aperto il televoto flash fra tutti gli altri: Helena, Gian Maria, Alessandra, Fabio e Andrea. Spazio alla prova per decretare il finalista, vinta da Pamela Camassa. Il secondo eliminato è Fabio Ricci dei Jalisse, che dà il bacio di Giuda a Helena.

Il taglio dei capelli. Spazio poi a un altro classico del reality, il momento in cui uno dei concorrenti viene invitato a tagliarsi i capelli per poter permettere al gruppo di mangiare una bistecca. Il prescelto per il “sacrificio” è Luca Ventrone, inizialmente riluttante ma poi finisce per cedere. I concorrenti possono così assaporare la carne tanto desiderata.

Nathaly e Fabio all’ultima spiaggia. Spazio a un altro televoto flash per decidere chi tra Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci potrà restare all’ultima spiaggia. A vincere è la showgirl, il cantante è costretto a rientrare in Italia. L’ex primadonna del Bagaglino dovrà tirare fuori ancora il suo coraggio per riuscire a resistere.

Nomination

La nominata dal gruppo è Helena Prestes. Pamela Camassa, in veste di leader, sceglie invece di mandare al televoto Gianmaria Sainato.