Isola dei Famosi 2021: carriera e vita privata di Akash Kumar, il modello dagli occhi di ghiaccio

Nel video di presentazione per la sua partecipazione all'Isola dei Famosi Akash Kumar si descrive come "modello, figlio di zeus, altruista, juventino, body care", le sue passioni la cura del corpo e il calcio sono ben delineate, ma conosciamo meglio uno dei naufraghi di questa edizione 2021 diretta da Ilary Blasi.

Isola dei Famosi 2021: chi è Akash Kumar

Akash Kumar è nato il 16 novembre del 1991 a Nuova Delhi (India). La passione per la moda è di famiglia, la madre, di origine brasiliana, infatti è stata una modella; il padre, di origine indiana, è un imprenditore della pelletteria. Dopo aver trascorso parte dell'infanzia in India e dopo il divorzio dei genitori, Kumar, con la madre, si è trasferito in Italia (i genitori si erano conosciuti proprio nel nostro Belpaese) a Verona. Il modello, per lavoro, si trova spesso a Milano.

Con lo pseudonimo di Pablo Andreis Romeo (che aveva usato anche per Ciao Darwin) ha partecipato a Ballando con le stelle e con il nome di Andrea a Temptation Island, questo scambio di nomi ha creato confusione durante il programma di Milly Carlucci e infatti Akash Kumar ha dovuto spiegare le motivazioni che l'hanno portato a cambiarsi nome, tra cui compare anche il dover aiutare la madre in quel periodo malata.

Isola dei Famosi 2021: vita privata di Akash Kumar

Kumar è molto riservato e sulla sua vita privata si sa molto poco solo che ha iniziato a frequentare dei corsi di recitazione, la sua vera passione. Se adesso sia fidanzato è un mistero, utilizza i social solo per postare foto di lavoro, chissà durante il soggiorno in Honduras racconterà qualche particolare!

Isola dei Famosi 2021, i concorrenti

Vera Gemma (qui la scheda), Drusilla Gucci, Awed (qui la scheda), Elisa Isoardi (qui le dichiarazioni dell'ex volto Rai), Visconte Guglielmotti, Akash Kumar, Angela Melillo, Gilles Rocca, Valentina Persia, Francesca Lodo e Roberto Ciufoli, Paul Gascoigne, Beppe Braida, Daniela Martani e ovviamente Brando Giorgi.

Isola dei Famosi 2021, opinionisti

Due donne nel ruolo di opininiste: Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini. A completare la squadra è poi Tommaso Zorzi, reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip. Elettra sarà però costretta a saltare le prime puntate a causa del covid. E che la produzione sia in cerca di un valido sostituto.