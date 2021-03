Isola dei Famosi, flop della Parasite Island anche Akash abbandona e Ilary si arrabbia: "Prendi il sacchetto e torna in Italia"

La padrona di casa, evidentemente turbata dal comportamento dell'ormai ex concorrente, lo ha salutato non senza astio

"Sono stanco" con questa frase Akash Kumar, dopo una settimana di isola, ha lasciato il reality. Dopo essere stato eliminato al televoto contro Angela Melillo Kumar ha avuto la possibilità di scegliere di rimanere sull'Isola dei Parassiti, ma ha detto "no".

Ilary Blasi contro Akash Kumar

Akash Kumar dopo l'eliminazione in Palapa è stato portato da Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, qui il modello poteva tornare ad essere uno dei concorrenti, ma ha deciso di rifiutare.

"Non volevo stare lì più di tanto" si è giustificato irritando, e non poco, Ilary Blasi "In che senso scusa?" ha chiesto la conduttrice. "Non volevo vincere l'Isola ma le mie debolezze, quelle che la gente non ha mai visto, ci sono riuscito. Ho ritrovato me stesso" ha spiegato ancora Kumar. "Ma è passata solo una settimana, come fai a dirlo?" gli hanno chiesto sia Blasi sia Zorzi, uno degli opinionisti.

Prima della sua riuncia i due inquilini "parassiti" hanno cercato di convincerlo a restare promettendogli "massaggi, mandorle, aragosta e champagne", nulla ha smosso il modello dagli occhi di ghiaccio. Con queste parole Ilary ha salutato Akash:

Mi dispiace, insomma tu volevi fare quest'isola. Noi abbiamo scelto te, magari dato lo spazio a te invece che a qualcun altro che magari invece l'avrebbe fatta più volentieri e sicuramente meglio di te. Questo mi dispiace, io chiaramente io non posso obbligarti quindi ti chiedo decidi di rimanere o di andare? "no, vado via" ok perfetto prendi il sacchetto e torna in Italia, ciao Akash.

A completare il saluto al modello ci ha pensato Elettra Lamborghini, in sottofondo si è sentito un: "Salutame a soreta".

"Mi dispiace perché a 25 anni dire di essere stanchi non è accettabile, poteva essere l'occasione di farsi conoscere, piacere a tutti e se fai l'Isola, e la fai bene, riesci a farti apprazzare dal pubblico. Io parlo per la mia esperienza" ha commentato Tommaso Zorzi. Iva Zanicchi è del parere opposto: "E' un ragazzo molto fragile, si mostra forte, ma credimi è meglio che se ne vada".

Gli unici a resistere sull'Isola dei Parassiti sono Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, venerdì scorso il Visconte Ferdinando ha deciso di abbandonarla dopo un solo giorno di permanenza.

Il nobile, eliminato nella seconda puntata al televoto con Drusilla Gucci, aveva accettato di restare su Parasite Island insieme a Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzi. Nella notte, però, ha avuto un ripensamento e deciso di lasciare il gioco.

"Ho deciso che è meglio se me ne vado stasera - ha spiegato - anche perché purtroppo sono così demotivato da questa votazione contraria che non sarei più in grado di continuare questo gioco". A pesare sulla decisione di Guglielmotti, dunque, le nomination degli altri naufraghi. Fariba e Ubaldo hanno provato a convincerlo, ma non c'è stato niente da fare, il Visconte è voluto andarsene subito: "Se rimando e mi prendo una notte di nubifragio sbotto veramente. Non sono né dell'umore né dello spirito per continuare a essere in gioco. Mi dispiace veramente molto.