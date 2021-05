Isola, Akash offeso litiga con Ilary e minaccia: "Me ne vado, non avete rispetto"

La 18esima puntata dell'Isola dei Famosi è iniziata con una bella discussione tra Akash Kumar e Ilary Blasi.

Akash Kumar e la relazione travagliata con l'Isola dei Famosi

Il modello ieri pomeriggio aveva annunciato, sui social, che non sarebbe più andato nello studio dell'Isola dei Famosi per lasciare spazio a chi "crea più dinamiche". Ilary ovviamente non poteva non scherzarci sopra e quindi quando lo ha presentato ha aggiunto: "C'è anche Awed che aveva detto che non sarebbe più tornato e invece". Akash non ha aspettato neanche che Ilary finisse la frase e ha subito ribattuto: "Posso parlare, posso parlare? Io non sarei più venuto. Dichiaro di non voler venire più perché non c’è rispetto per me. Io lo dico qui in faccia a tutti. Non c’è. Se vuoi posso anche andare via adesso. Vado adesso?", la conduttrice ha smorzato la tensione dicendo a Akash di farle il piacere "di rimanere".

Le polemiche di cui il modello è stato protagonista sono state molte e nonostante la sua Isola sia durata solo qualche giorno ha creato molto scompiglio come, ad esempio, l'aver costretto Roberto Ciufoli a ritirasi per qualche giorno per colpa della botta alla spalla che Akash gli ha dato durante una prova.

A fine puntata Akash ha ribadito che non sarebbe più tornato in studio. In una clip sul triangolo "Vera-Ilary-Jeda" sono state usate alcune frasi senza senso del modello e per lui anche questo è stato un atto irrispettoso: motivo in più per non tornare. "Questa è stata l'ultima volta, io non verrò più" ha eclamato Kumar, ma Blasi con il sorriso gli ha ribadito più di una volta "Ci vediamo venerdì Akash!".