Isola, Akash Kumar show: scintille in studio con Ilary e Zorzi poi il commento pungente sui social (VIDEO)

Scena paranormale questa sera durante l'ottava puntata dell'Isola dei Famosi. Il molto discusso Akash Kumar è finalmente arrivato in studio, dopo 14 giorni di quarantena come ha precisato lui stesso. Ilary Blasi, visto anche il modo in cui si erano salutati il giorno dell'eliminazione, ha scherzato molto con l'ex naufrago.

Isola dei Famosi: Akash Kumar arriva in studio

"Ciao Akash, io sono Ilary Blasi, so che non mi conoscevi quindi me presento - così la conduttrice ha accolto l'ex naufrago -. Stai bene? Hai dovuto aspettare, prima di venire qua, per le norme anticovid, giusto?". "Sì, 14 giorni. Sto bene, oggi ho lavorato sono un po' stanco" ha risposto il modello. "Ah sei stanco... non ci hai fatto un favore a venire qui, no?" ha risposto nuovamente Blasi.

Ilary ha poi chiesto alla regia di mandare un video-riassunto con i suoi momenti migliori sull'Isola, in questo filmato Akash ha raccontato di aver sofferto di attacchi di panico, depressione e di aver perso 18 chili (prima dell'inizio del reality): "L'Isola mi ha aiutato molto, lì c'era anche lo psicologo, mi dispiace che sia uscita la parte arrogante di me. Il pubblico non mi ha capito, forse non mi è stato dato il modo, qualcuno mi ha accusato.. così.. Io ora sono un Akash nuovo. Io sono dislessico e poi non so parlare anche questo non mi ha fatto capire, poi quando ho detto talent l'ho detto perché anche pescare è un talento" con quest'ultima frase, in particolare, ha voluto giustificarsi per le parole dette nella puntata prima della sua eliminazione.

Poi Ilary ha cambiato argomento per chiedergli la sua opinione sui naufraghi: "Elisa Isoardi ancora non ha tirato giù la maschera. Spero che vinca Paul Gascoigne".

Isola: Zorzi vs Kumar

"Ah ciao Tommaso, piacere" Akash ha cercato di replicare la battuta di Ilary, ma con un risultato misero tanto che Elettra Lamborghini in sottofondo ha sbuffato (perché i due si conoscono già da tempo). Zorzi ha soprasseduto: "Secondo me il tuo unico errore è stato il non rimanere sulla Playa Parassita, ti saresti risparmiato delle dichiarazioni che hanno fatto poco piacere a molti, tra cui a me. Avresti potuto fare un nuovo percorso... in soli tre giorni come puoi aver vinto la tua Isola? Mi sembri lo stesso Akash, non così diverso come affermi".

"Questo lo dici tu e poi 7 giorni dell'isola sono come sei mesi di GF, l'Isola è veramente dura!" con queste parole il loro scontro è terminato.

La storia shock di Akash durante la diretta

Alcuni minuti dopo la discussione con Zorzi Akash ha pubblicato una storia su Instagram che non è passata inosservata. Il modello infatti, nonostante non abbia fatto una bella figura durante il dibattito, ha dichiarato: "Raga, siamo ancora qua. Asfaltati. Ho asfaltato…". Chi avrebbe asfaltato? Non è molto difficile immaginare a chi fosse indirizzata, come la prenderanno i diretti interessati?