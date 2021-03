Isola dei Famosi, Akash Kumar furioso: vuole abbandonare per colpa di Zorzi

Pablo Andrea Romeo, Andrea e Akash, il bel modello, concorrente dell'Isola dei Famosi 2021, in passato ha usato nomi diversi e proprio come la spada di Damocle tornano per ricordargli che nessuno si è dimenticato delle sue identità.

Le identità di Akash Kumar vs Zorzi

Prima di naufragare sull'Isola Kumar ha partecipato a Ciao Darwin, a Temptation Island e poi a Ballando con le Stelle, proprio nell'ultimo programma Selvaggia Lucarelli aveva portato allo scoperto le sue molteplici identità scatenando un vero e proprio marasma. Il modello aveva spiegato che era stato consigliato da un agente che gli aveva detto che il suo nome vero "Akash Kumar, non avrebbe funzionato, perché era un nome indiano". E poi aggiunse: "Ho dovuto cambiare identità perché a Verona sono tutti di destra". La questione nomi quindi poteva definirsi conclusa, ma questa sera Zorzi più come provacazione che come accusa ha chiesto ad Akash durante il turno della sua nomination: "Pare che tu abbia più nomi, no?". L'opinionista non è neanche riuscito a concludere la frase che subito il concorrente l'ha bloccato: "Ho già risposto in un altro talent a questa polemica, se vuoi fare come Selvaggia io non ci sto e lascio la discussione, trovate tutto scritto su internet. Non mi va di parlarne ancora". Akash molto seccato ha poi continuato: "Mi conosci da quanto? Due anni, parli a vanvera", Zorzi ha risposto: "Sì ci conosciamo, ma ti conosco come Akash".

Akash vuole abbandonare l'Isola dei Famosi

Finito il momento della nomination sembrava che la tempesta fosse passata, ma così non è stato. Kumar infatti ha iniziato a chiedere agli altri naufraghi di nominarlo "perché vuole uscire dal gioco" ha dichiarato Elisa Isoardi (che era dopo di lui), è stato chiaro fin da subito che la richiesta fosse collegata alla discussione avuta poco prima. La conferma non è tardata ad arrivare, Ilary Blasi ha chiesto al concorrente come mai avesse pregato i compagni di nominarlo. "Il trash non mi appartiene e Zorzi deve calare le ali - ha risposto il modello molto agitato -. Io ho una carriera che mi aspetta fuori. Mi sono già stancato mi sento solo, io voglio vincere, sono un ragazzo competitivo, ma io oggi voglio abbandonare il gioco. Mi sento a disagio, non è facile quando non vai d'accordo con i compagni. Per me io ho già vinto la mia isola". Ilary Blasi ha cercato di farlo ragionare senza ottenere grandi risultati.

Le nomination alla fine hanno visto "vincere" proprio Akash insieme a Angela Melillo che dovranno attendere lunedì prossimo per scoprire chi dovrà abbandonare l'Honduras, dopo quattro giorni di televoto.

La battuta di Iva Zanicchi su Akash Kumar

A conclusione della prima discussione con Zorzi, Iva Zanicchi ha cercato di stemperare la situazione con una battuta che però non è riuscita nell'intento: "Akash non ti accasciare!" ha esclamato l'opinionista.