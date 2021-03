Isola dei Famosi al via, ma un naufrago si ritira: "Ho litigato con gli autori, clip di presentazione inaccettabile"

Akash Kumar via social: "Pago la penale e torno". Il reality è in partenza il 15 marzo con la conduzione di Ilary Blasi

Akash Kumar minaccia il ritiro dall'Isola Dei Famosi. A due settimane dal via, il futuro naufrago spiega di essere titubante rispetto al lavoro che gli autori stanno facendo sulla sua immagine. Oggetto del contendere è, in particolare, la clip di presentazione che la conduttrice Ilary Blasi mostrerà al pubblico in occasione della prima puntata, ovvero un video in cui "si parla solo della mia attività di modello, quando invece sono anche una persona intelligente".

Isola dei Famosi, Akash Kumar non vuole più partire e minaccia il ritiro

Insomma: bellimbusto sì, ma anche col cervello. E' questa la recriminazione mossa da Akash in occasione di una diretta organizzata su Instagram insieme ad altri due ex naufraghi, Marina La Rosa e Luca Vismara. "Ho litigato con gli autori, devo prendere una decisione - confessa Kumar - Perché sei top model mi hanno chiesto, perché… Basta che vai su Wikipedia. No? Chiedimi, ‘Oh Akash, come hai superato gli attacchi di panico, raccontami un pelo del tuo…‘".

E ancora: "Io è da quando ho sei anni che lavoro con la mia immagine, nella clip ci sta un pelo di ‘bello, modello di Armani‘, ma facciamo un po’ meno. La gente si è rotta il c**o, lo sa già!".

Di fronte a tali affermazioni, Marina e Luca si mostrano stupiti, tanto che l'ex 'gatta morta' del Grande Fratello gli chiede se è ubriaco: la risposta è no. "Tu devi entrare nella testa degli autori - gli dice - non sei stato preso perché sei un artigiano, sei stato scelto perché sei un modello ed un figo pazzesco. Sei stato scelto non perché sei andato a Ballando con le Stelle, ma perché sei un modello. Un uomo molto bello che lavora con la sua immagine". E Luca fa eco: "La clip è sulla tua professione, poi il racconto di te all’Isola dei Famosi, sarai te a farlo".

"Non vado più, pago la penale e torno"

La replica del presunto naufrago è al vetriolo: "Stai serena. Che io non vado neanche, pago la penale e torno. Tu non mi conosci. Sono nato sì carino, ma anche intelligente eh. Nella clip ho detto mettete metà cose vostre e metà cose mie altrimenti chiamo l’avvocato e pago la penale, zio can. Tutta la clip è su me che faccio il modello, parliamo anche di altro?".

In basso, una foto di Akash Kumar, concorrente dell'Isola dei Famosi