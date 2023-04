La vita privata di Alessandro Cecchi Paone: dall'età al coming out al fidanzato Simone

Alessandro Cecchi Paone partecipa insieme al fidanzato Simone Antolini alla diciassettesima edizione de "L'isola dei famosi", in partenza il 17 aprile 2023 su Canale 5. Da giornalista a conduttore, Cecchi Paone ha vissuto una intensa vita che, dopo il matrimonio cin Cristina Navarro, l'ha condotto al coming out. Ripercorriamo la sua storia.

Alessandro Cecchi Paone: la vita privata

Dopo essersi laureato in Scienze politiche presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Alessandro Cecchi Paone ha vissuto per diversi anni in Spagna. Qui ha conosciuto una donna di nome Cristina Navarro con la quale ha intrapreso una relazione che, tra fidanzamento e matrimonio, è durata circa dieci anni. Il divorzio è stato sancito nel 2003.

Alla base della rottura non ci sono però litigi né tradimenti: il giornalista ha scoperto di essere omosessuale e l’ha confessato in modo diretto alla Navarro. Una modalità apprezzata dalla donna che, ancora oggi, mantiene con Cecchi Paone un rapporto cordiale e di affetto reciproco.

Successivamente Alessandro Cecchi Paone ha una relazione con il personal trainer Claudio Vania Fernandes, con il quale per un periodo condivide anche la casa. Una storia d’amore non particolarmente lunga ma comunque molto intensa e terminata nel 2013. Poco dopo il conduttore inizia a farsi vedere in giro con Massimo Francese, ballerino, cantante e attore con il quale intraprende una love story che avrebbe fatto pensare a Cecchi Paone la possibilità di convolare a nozze e adottare un bambino. Con il tempo però sono sorti tra i due incomprensione e distacco, fino ad una definitiva rottura. Francese ha poi dichiarato di essere bisessuale.

Nel corso del 2022 Alessandro Cecchi Paone ha conosciuto il 26enne Simone Antolini. I due sono stati paparazzati dai fotografi del settimanale Chi, in atteggiamenti affettuosi mentre erano in barca sulla Costiera Amalfitana per una vacanza. Il giornalista ha poco dopo ufficializzato la relazione con Antolini: nonostante i 34 anni d'età di differenza i due si scoprono da subito complici e innamorati.

Nei mesi successivi Simone Antolini, studente di scienze giuridiche, hanno partecipato come ospiti ad alcuni programmi televisivi come “Pomeriggio 5” e “Maurizio Costanzo Show”, dove hanno parlato dei diritti LGBTQIA+. Nel 2023 partecipano, in coppia, a “L’isola dei famosi 2023”.