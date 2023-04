Isola dei Famosi, Cecchi Paone contro Caldonazzo: "Sei una pescivendola". E scoppia la lite nella notte

(Il video della lite tra Cecchi Paone e Caldonazzo)

Non è trascorsa neanche una settimana dall'inizio dell'Isola dei Famosi, ma i nervi sono già tesi. Dopo neanche quattro giorni è scoppiata una lite tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo: è evidente che si stiano già formando alleanze e simpatie e che tra i due non scorra buon sangue. Entrambi hanno già partecipato a reality condotto da Ilary Blasi e quindi sanno come muoversi e soprattutto cosa vuol dire soffrire la fame. Il video della lite tra i due è diventato virale sui social anche perché Cecchi Paone usa parole molto forti.

La lite tra Cecchi Paone e Caldonazzo

Motivo della lite l'arrivo nella zona dove vivono i naufraghi di un Boa Rosa serpente che spaventa in particolare Corinne Cléry che chiede aiuto ai compagni di viaggio. Alessandro ha cercato di prendere il controllo della situazione sfruttando le sue competenze: "Il serpente ha bisogno del calore della roccia, se dormi più lontano, rivolta così, non ti farà niente", dichiara giornalista. E quando Caldonazzo prova a intromettersi nel discorso, stizzito Cecchi Paone replica: "Esiste una cosa che si chiama scienza, so quello che faccio". "Dici stupidaggini, non sai nulla di zoologia", continua ancora. "Questo odia le donne, ha un problema con le donne", dichiara Caldonazzo molto infastidita.

Inutili i tentativi di Corinne di placare gli animi e i due continuano a discutere tanto che Alessandro arriva a chiamare "Pescivendola", termine con cui cerca di sminuirla, Nathaly. "Pescivendola a chi? Ma ti rendi conto?!", controbatte sconvolta la naufraga. "Scegli tu se affidarti a questa ignorante o a me che me ne intendo", carica ancora Cecchi Paone. I due poi smettono di litigare, ma ormai è guerra.