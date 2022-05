Alessandro Iannoni lascia l'Isola dei Famosi: "Abbandono il reality per l'università"

Una decisione scioccante e inaspettata ha scosso i telespettatori dell’Isola dei Famosi. I naufraghi, nel corso della settimana, sono stati chiamati ad esprimere la volontà di continuare il reality, che è stato protratto di un mese. Nel corso della puntata i concorrenti hanno la possibilità di confermare o smentire la scelta presa. In maniera del tutto inattesa Alessandro Iannoni sceglie di lasciare il gioco, una scelta confermata durante la diretta, adducendo motivi di studio “Sono partito da un ragazzo timido e introverso legato fin troppo a mamma. Grazie a questo percorso ho imparato ad essere più autonomo e indipendente . Ringrazio infinitamente l’Isola per sempre. Ho mantenuto la promessa fatta all’Isola e a molte persone. Per motivi scolastici di studio, legati all’università è un problema per me continuare questa esperienza”, spiega Alessandro, che scoppia in lacrime e con lui inevitabilmente mamma Carmen. Una decisione che spiazza la padrona di casa Ilary Blasi, che e domanda al ragazzo se l’università sia davvero la reale motivazione che c’è dietro. “La vera motivazione è questa, è vero che mi mancano tutti, ma qui c’è parte della mia famiglia. E’ una scelta legata unicamente all’università. E’ poi un problema che non so più gestire”, spiega Iannoni che illustra il suo ragionamento:“E’ un corso di laurea in inglese e riprendere il passo significa iniziare a studiare a luglio. Sono fermo su questa decisione”, asserisce. Una scelta condivisa anche da mamma Carmen: “Lui è indietro di 3 esami e non se lo può permettere. Io già purtroppo sapevo questa decisione ma non posso che appoggiarla, perché lo studio per lui è importante e non me la sento di ostacolarlo”, dice la Di Pietro.

La sorpresa che non fa cambiare idea ad Alessandro

Ma Ilary e gli opinionisti del reality non si arrendono e tentano di far cambiare idea Alessandro sfoderando un asso nella manica. E’ il migliore amico di Iannoni, Edoardo, che con parole d’affetto incoraggia il giovane: “Non condivido questa tua decisione, stai facendo un percorso meraviglioso, sei entrato in punta di piedi in un mondo che non ti appartiene e ti sei fatto valere. La partita finisce quando l’arbitro decide. In questo caso tu sei il giocatore e l’arbitro è il pubblico. Tu sei uno che non molla e ha sempre portato a termine il compito”, asserisce l’amico. Eppure nemmeno le parole di Edoardo convincono appieno Alessandro. Persino Nicola e Vladimir intervengono per persuadere il ragazzo. Ma Alessandro è inamovibile e prende la sua decisione definitiva. In palapa, difronte agli amici, il ragazzo conferma la sua volontà : “Ringrazio tutti per le parole ma la mia decisione è di non continuare il gioco”. La partenza è straziante, Alessandro saluta ciascuno dei naufraghi con parole d’affetto e trattenere le lacrime diventa impossibile per tutti.