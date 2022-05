Isola, Alessandro si ritira per tornare all'università: il commento del papà. Ecco in che rapporti sono

Mamma Carmen Di Pietro lo ha portato in Honduras per partecipare all'Isola dei Famosi, ma lui ha preferito tornarsene in Italia per terminare gli esami e il percorso di studi all'università. Stiamo parlando di Alessandro, figlio della nota showgirl, che ieri ha deciso di lasciare il reality di fronte all'idea di un allungamento della trasmissione. Una decisione accettata dal padre, il signor Giuseppe, che proprio di recente si è separato dalla ex moglie.

Giuseppe non ha dubbi: Alessandro ha fatto la scelta giusta. Ed anzi, sottolinea, è esattamente quella che si aspettava da un ragazzo col suo temperamento. "Non sono affatto stupito - dichiara a Fanpage - Quando si mette in testa di fare una cosa deve farla nel migliore dei modi, soprattutto se riguarda il suo futuro come in questo caso".

Attualmente il figlio di Carmen è iscritto ad un corso di laurea interamente in lingua inglese (Economics and Business, alla Luiss Guido Carli di Roma). "Ha scelto un percorso di studi impegnativo e ha molta consapevolezza delle spese e dei sacrifici di noi genitori - prosegue ancora Iannoni - Non dico che la viva come un peso, ma sente molto la responsabilità".

Quando poi il giornalista domanda in quali rapporti sia con il figlio, Iannoni risponde: "Negli ultimi anni ho viaggiato molto, capitavo poco spesso a Roma, ma al di là di questo il nostro rapporto è sempre stato ottimo. Per lui sono un punto di riferimento, proprio per questo non sono voluto andare in studio, non volevo condizionarlo in nessun modo". E che cosa pensa di Carmen in versione mamma? "Carmen è così com’è, non finge assolutamente. È una mamma molto presente perché ci tiene ad indirizzare i suoi figli sulla giusta via. Il loro rapporto è lo stesso anche a casa. Carmen può sembrare pressante, ma Alessandro sa farsi valere. Se sa che sua madre gli dirà sei volte di lavarsi i denti, alla seconda fa già finta di nulla".