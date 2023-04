La vita privata di Alvin: età, moglie e figli

Conduttore televisivo e radiofonico, Alvin è da tempo un volto noto per i telespettatori de "L'isola dei famosi". Anche quest'anno copre, a partire dal 17 aprile, il ruolo di inviato in Honduras. La sua sfera privata è dominata dal grande amore della sua vita, Kali Wilkes, che le ha donato due splendidi figli. Conosciamo meglio questa unitissima famiglia.

Alvin: la vita privata

Alvin è lo pseudonimo di Alberto Bonato. Nato a Rho (provincia di Milano) il 18 ottobre 1977, da giovane si appassiona alla musica e sogna di diventare uno speaker radiofonico. Attivo in radio e in televisione, Alvin vanta una sfera privata densa ma ben lontana da scandali e pettegolezzi.

Il solo grande amore di Alvin è Kali Wilkes. Nata a Leeds (Inghilterra) nel 1975, la Wilkes è una donna molto riservata e sono poche le notizie note sul suo conto. I due si sogno conosciuti in un ristorante a Lignano Sabbiadoro. Lui si trovava lì per lavoro, mentre lei era in vacanza. La coppia ha in più di una occasione raccontato il loro primo incontro definendolo, senza esitazioni, il più classico dei colpi di fulmine. La coppia convola poi a nozze l’8 settembre 2007.

Dall'amore tra Alvin e Kali Wilkes sono nati due figli, Tommee (nel 2007) e Ariel (nel 2013).

La donna si occupa dei due figli a tempo pieno. Alvin ha dichiarato tante volte amore a Kali, precisando che deve molto del suo successo anche a lei. Il conduttore ha poi aggiunto che nei periodi che lo vedono impegnato in Honduras per "L'isola dei famosi", reality per il quale svolge il ruolo di inviato, la lontananza dalla famiglia genera in lui un po' di malinconia.

Alvin è molto attivo su Instagram, dove ha un profilo personale con circa 414.000 follower. Qui è solito postare foto culla sua attività professionale, con molti curiosi scatti che rivelano il dietro le quinte di show televisivi. Ma anche su Instagram ad emergere è la straordinaria unione familiare: momenti di vita quotidiana, curiosità e viaggi. Ad emergere è il suo amore per Kali, Tommee e Ariel.