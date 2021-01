Alvin dice basta all’Isola dei Famosi: sui social i motivi dell’addio

Alvin non sarà più inviato dell’Isola dei Famosi. Mentre la macchina organizzativa del reality è in pieno fermento per la prossima edizione, il conduttore ha annunciato che non farà più parte della squadra che per anni lo ha visto fare da tramite per le cronache sui naufraghi concorrenti. I motivi della scelta sono stati spiegati in un post su Instagram in risposta ai tanti che gli chiedevano notizie in merito alla sua partecipazione.

Alvin non sarà più inviato dell’Isola dei Famosi: l’annuncio sui social

"Gli anni in cui ho scelto di partecipare all'Isola, sono stati anni di grandi esperienze, non tutte belle e facili, ma che mi hanno fatto crescere molto”, ha scritto Alvin nel post che ricorda l’esperienza di inviato in Honduras per l’Isola dei Famosi: “ Sapere che avete gradito la mia presenza, laggiù in Honduras, è n grande soddisfazione, il telespettatore è il giudice finale, quindi: Missione Compiuta. Per come sono fatto e per garantire a me stesso il continuo entusiasmo che i contraddistingue, è arrivato però il momento di fare altre esperienze che mi gratifichino. Ciao a tutti e a presto. 3... 2... 1... LIBEROOOO".

Alvin ha preso parte alle edizioni del 2015, 2016 e nell'ultima del 2019 dell’Isola dei Famosi. Alto il gradimento suscitato nel pubblico per i suoi interventi, sempre garbati e il più possibile obiettivi rispetto ai concorrenti in gioco. Molti, infatti, sono i commenti al post che in queste ore stanno manifestando il dispiacere dei follower nel non ritrovarlo al suo posto nella prossima avventura in Honduras.

Ora però, per Alvin è il momento di nuove esperienze lavorative che, visto l’hashtag #bringthenoise che ha accompagnato il post, potrebbero proprio avere a che fare con il programma musicale Bring the Noise di Italia 1.