Isola, Alvin con un occhio nero: è "colpa" di Ilary Blasi

Su Instagram Alvin, l'inviato dell'Isola dei Famosi, due giorni fa ha condiviso delle foto che lo ritraggono al mare con un finto quadro di Ilary Blasi. "So che non ci crederete ma ve lo dico lo stesso: dopo 3 mesi e 4 giorni, sono andato a fare il mio primo bagno al Cayo quest’anno e ci ho portato anche Ilary". Un fotomontaggio divertente che è stato apprezzato anche da Totti che infatti risponde con "Numero 1", ma che ha avuto un esito inatteso.

Alvin infatti oggi ha condiviso altre foto e un video in cui si vede in maniera ben evidente che ha un occhio nero, se l'è procurato giocando ma su Instagram ha scritto, in modo provocatorio: "Ho fatto fare il bagno a Ilary ai Caraibi e il giorno dopo avevo l’occhio nero…poi dicono coincidenze!".

Lunedì sera ci sarà la finale dell'Isola dei Famosi, in gara ancora Nicolas Vaporidis, Nick Luciani, Carmen Di Pietro, Luca Daffrè, Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis. Chi vincerà il titolo di re o regina dell'Isola?