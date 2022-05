Carmen cade a terra in diretta e Alvin sta male: è l'Isola degli infortunati

Ogni anno all'Isola dei Famosi ci sono dei concorrenti che si fanno male, è noto. Ma questa edizione sembra particolarmente ricca di infortuni: prima Patrizia Bonetti e le ustioni a seguito della prova del fuoco, poi ieri sera Alvin aveva un dito fasciato perché si è rotto un tendine e da non dimenticare Roger Balduino che è di nuovo solo e che si è procurato numerose ferite. Roger su Playa Sgamadissima si è fatto male alla caviglia e ce l'ha molto gonfia, proprio come il regista del programma anche lui infortunato ad un piede, e qualcuno ha parlato anche di un possibile dente rotto. Insomma per Balduino non è un momento facile anche da un punto di vista psicologico. Proprio per questi motivi, ma soprattutto per il piede, è stato portato all'ospedale, come ha comunicato Ilary alla fine della puntata.

La caduta di Edoardo e Carmen

Poteva invece succedere una tragedia in diretta: Carmen Di Pietro è caduta in Palapa. La scena è stata tragicomica: Carmen stava facendo un gioco con Edoardo Tavassi, lui doveva imitare personaggi e lei doveva indovinarli, nell'entusiasmo dell'aver indovinato lei salta al collo di Edoardo che però non l'ha tenuta e così entrambi sono caduti rovinosamente a terra. "Perché non mi hai presa?", ha esclamato Carmen, ma Edoardo ha spiegato che non se lo aspettava e che quindi era impreparato.