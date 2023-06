Isola dei Famosi, lo strano saluto di Alvin a Ilary Blasi che sembra un addio

Ieri sera, 19 giugno, è andata in onda l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi. Le puntate che sono andate in onda in questi ultimi due mesi potrebbero essere le ultime del reality. Al momento dei saluti Alvin ha rivolto delle parole molto particolari alla sua amica, e conduttrice, Ilary Blasi.

"Quest'anno per l'ultima volta uscirò dalla palapa, ma prima di fare questo però voglio ringraziare quella che è stata la mia famiglia anche quest'anno per due mesi e mezzo, ringrazio Mediaset, Banijay e il calore del pubblico dall'Italia che si è fatto sempre sentire - poi Alvin parla direttamente a Ilary -. Ma soprattutto cara Ilary grazie a te, venti anni fa volevamo fare dei programmi insieme, spesso la realtà supera i sogni e siamo riusciti a farne un po', ti ringrazio Ilary è stato un viaggio meraviglioso. Ti voglio bene, ah ricordati sei la mia statua preferita".

Queste parole, sommate al fatto che il contratto che lega Mediaset all'Isola dei Famosi è terminato con questa diciassettesima edizione, lasciano intendere che molto probabilmente non ci sarà la diciottesima: al momento non è dato sapere se Mediaset ha acquistato o no altre edizioni e quindi sembrerebbe scontato che nel 2024 nessun naufrago salperà dall'Italia verso l'Honduras.