Isola, fidanzata di Andrea Cerioli: "Basta pettegolezzi sulla forma fisica, ecco perché è ingrassato". E sul feeling con Elisa Isoardi...

La loro 'scelta' è stata una delle più emozionanti di Uomini e Donne. Nel gennaio 2019 Arianna Cirrincione ha sceso le scale per Andrea Cerioli e lui, senza aspettare che passassero troppi giorni, l'ha subito invitata a lasciare il programma insieme. Un amore che cresciuto giorno dopo giorno ed oggi approdato all'Isola dei Famosi, dove lui è concorrente in Honduras e lei è pronta a dare il suo supporto dallo studio in Italia.

In occasione di un'intervista rilasciata a margine del programma Isola Party con Andrea Dianetti e Valeria Angione, Arianna, di professione influencer, ha commentato tutti i pettegolezzi riguardanti il compagno, dai veleni sulla forma fisica del 31enne fino all'ipotesi di un flirt con Elisa Isoardi.

"Andrea ingrassato? Basta tristi insinuazioni"

Cerioli, tra i naufraghi più chiacchierati di questa edizione del reality show di Canale 5, è finito da subito al centro dei rumors poiché accusato di avere un corpo diverso rispetto a quello sfoggiato su Instagram, dove conta un milione e mezzo di follower. "Andre che si modifica le foto su Instagram? - replica Arianna - Al giorno d’oggi, sia per una donna che per un uomo, sono accuse e insinuazioni tristissime, non ci trovo nulla di male se un uomo dopo un anno di quarantena, o anche nel privato, decidesse di non allenarsi più, non vedo il problema! Uomo de panza, uomo de sostanza, basta con questo addominale scolpito!".

La replica alle voci sul feeling tra Andrea Cerioli ed Elisa Isoardi

Spazio poi alle voci sul presunto feeling tra il bell'Andrea ed Elisa Isoardi. Notizia fatta circolare dalla naufraga Mireya Stabile sui bollenti lidi di Cayo Cochinos. "Miryea ha detto che Andrea aveva un certo interesse per Elisa Isoardi, quindi ho avuto un attimo di palpitazione: è una diceria, magari è stata una sua interpretazione, la rispetto, ma insomma..".

Insomma, Arianna sta affrontando l'esperienza all'Isola del ragazzo con assoluta fiducia. E chissà che presto non approderà oltreoceano per fargli una sorpresa: "Se raggiungerei Andrea su L’Isola dei Famosi? Per salutarlo sì, come concorrente no! Non sono gelosa di Andrea, mi fido di lui".