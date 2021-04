Isola, Andrea Cerioli sbotta in diretta: "Questo reality non fa per me"

Andrea Cerioli non è al 100% se stesso e si vede, nelle clip esce sempre come lo scontento, il malinconico. Durante la sesta puntata Ilary ha voluto parlare del desiderio di Cerioli di diventare padre e metter su famiglia, per lui in studio la fidanzata Arianna Cirrincione che ha cercato di rallegrarlo un pochino e dargli una spinta nel lasciarsi andare e d essere un po' più vitale. Le parole della compagna però hanno sortito un risultato contrario. Cerioli ha capito che non si sta mostrando per quello che è per un problema di dinamiche televisive: "Non riesco ad aspettare la telecamera per fare una carezza o giocare". Il suo momento di nomination si è quindi trasformato in un confessionale dove, anche se non ha mai pronunciato queste parole, stava chiedendo di abbandonare l'Isola.

Andrea Cerioli: “L’Isola non fa per me”

Raggiunta la postazione nomination, Andrea ha chiesto di parlare con la conduttrice Ilary Blasi e ha dato libero sfogo al suo malumore: “Ho fatto dei reality, penso di essere la persona più lontana dall’essere triste. Qui rido e scherzo con tutti. Non mi ha nominato nessuno perché ho sempre una carezza per tutti, una parola carina per tutti, semplicemente non aspetto la telecamera e non cerco di creare a tutti i costi una dinamica. Il momento in cui piango può essere plateale e viene ripreso, una carezza no”. Ilary lo ha interrotto per chiedergli il motivo di questo sfogo e Cerioli è venuto al dunque:

"Non è solo per il piangere, non il problema quello, ma se Arianna mi dice dice che ho fatto la figura del morto, e io so benissimo di non esserlo, vuol dire che probabilmente non sono adatto a fare questo tipo di reality. Non riuscirò mai ad aspettare le telecamere per fare dinamiche, io non sono così sono spontaneo, non ci riesco", sia Ilary Blasi sia Tommaso Zorzi sono intevenuti, il secondo più duro "Devi pensare anche alle telecamere, non puoi non farlo, non è reato creare dinamiche sennò ti facevi una vacanza su un'Isola", la conduttrice invece ha cercato di rasserenarlo "Abbiamo visto che sei un ragazzo molto sensibile ma a parte la sensibilità avrai anche una personalità. Vediamo di tirarla fuori". Cerioli ha ribattuto: “Penso di avere fatto il cretino h24, sono fatto proprio così. Se di me arrivano solo due clip in cui piango, vuol dire che non è il reality fatto apposta per me”. Ilary poi ha chiesto a Creioli se l'avesse fatto stare male l'aver pianto: “Ti sei innervosito, questa cosa ti ha dato fastidio, il fatto che ti abbiamo fatto piangere io non ci riesco, io non riesco a comportarmi così".

Purtroppo Ilary non si è potuta soffermare molto sulla questione per i tempi televisi incalzanti, ricordiamo che era il momento delle nomination, per il momento la sua Isola continua, chissà per quanto.