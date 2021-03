Isola dei Famosi: Andrea Cerioli conquista Zorzi e Vera Gemma

Un nuovo naufrago è sbarcato all'Isola dei Famosi, il suo nome circolava già da qualche giorno, ma questa sera è arrivata la conferma. Il nuovo concorrente è entrato a far parte della squadra dei Burinos dopo che questi avevano vinto la prova ricompensa, Andrea Cerioli non si è presentato a mani vuote ma con un mazzo di fiori e una rete per pescare.

Il suo ingresso non è passato inosservato e infatti l'ex tronista di Uomini e Donne è stato adocchiato da Vera Gemma e da Tommaso Zorzi che con simpatia e un pizzico di malizia hanno commentato la sua bellezza.

Isola dei Famosi: il nuovo naufrago Andrea Cerioli

Un nuovo maschio alpha? Beh così lo ha definito Ilary Blasi, ancora deve dimostrare le sue capacità, anche se durante la prova dell'immunità ha perso contro Roberto Ciufoli. La figlia di Giuliano Gemma, Vera, non ha saputo trattenersi e ha commentato la bellezza del nuovo concorrente: "Ce lo giocheremo benissimo stai tranquilla", ha scherzato parlando con la conduttrice. Tommaso Zorzi dallo studio ha sottolineato come la presenza di nuovi addominali sull'Isola sia un toccasana: "Ho sbirciato sui social in costume non è male".

I nuovi arrivi sono sempre una boccata d'aria fresca, anche se il reality è iniziato da poco, chissà come si ambienterà visto che alcune dinamiche si sono già formate e i primi scontri hanno portato a delle scintille. L'ex tronista nel video di presentazione è stato chiaro: "Fino ad oggi ho fatto dei programmi che mi hanno etichettato in un certo modo, questa è un’esperienza completamente diversa, vorrei riuscire a fare il salto da ragazzo a uomo. Davanti all’arroganza ho sempre reagito nel migliore dei modi, mi stanno sui coglioni gli arroganti. Non voglio dire che sono un leader perché è brutto da dire, ma credo di esserlo". Immancabile il commento di Zorzi: "Beh per uno che dice di non essere presuntuoso, in questo video ha detto di poter essere un leader, sono due cose in contrasto tra loro".