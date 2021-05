Malore improvviso: Angela Melillo lascia l'Isola dei Famosi

Non si arrestano le complicazioni in questa edizione dell'Isola dei Famosi. Dopo i malori di Awed e Andrea Cerioli e l'addio al gioco di Ubaldo Lanzo, Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Paul Gascoigne per motivi di salute, adesso anche Angela Melillo è costretta a lasciare il reality show di Canale 5 per accertamenti. La notizia è stata data dalla produzione nel daytime della trasmissione in onda oggi pomeriggio, venerdì 7 maggio, ma non è ancora chiaro se l'assenza della showgirl sarà definitiva o temporanea.

Le ragioni del malessere di Angela, classe 1967, sono da ricercare delle difficile condizioni di gioco. La fame e l'assenza di comfort hanno cominciato a pesare anche sulla bella romana che in queste ore avrebbe iniziato a barcollare. Tanta era la sua debolezza che un'altra concorrente, ovvero la comica Valentina Persia, l'ha dovuta prendere in braccio per aiutarla a salire sulla barca dei soccorsi. Poco dopo la donna è stata portata in infermeria. Solo l'esito della visita chiarirà se può o meno rientrare in gioco.

Ulteriori informazioni si avranno, molto probabilmente, nel corso della puntata dell'Isola in onda questa sera, a partire dalle 21.25 sulla rete ammiraglia Mediaset.