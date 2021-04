Isola dei Famosi, Angela Melillo infrange il regolamento e rischia la squalifica

Il gesto della concorrente non è sfuggito alle telecamere del reality durante l'ultima puntata in diretta su Canale 5

Angela Melillo rischia di essere squalificata dall’Isola dei Famosi? L’interrogativo circola in queste ore e, in attesa di decisioni definitive da parte della produzione del programma, resta sospeso davanti alle immagini che mostrano la concorrente nella flagranza della violazione del regolamento nel corso dell’ultima puntata del reality.

Tutto è successo nel corso della diretta di lunedì 5 aprile, quando le nuove naufraghe Isolde Kostner e Beatrice Marchetti hanno avuto il compito di formare due squadre per aggiudicarsi una teglia di lasagne in una delle prove ricompensa. A vincere è stata la squadra della sciatrice in cui figurava anche Angela che ha avuto l’opportunità di gustare la pietanza in premio. Tuttavia, la ballerina, approfittando di un momento di distrazione dell’inviato Massimiliano Rosolino, ha passato di nascosto un pezzo di lasagna a Elisa Isoardi, componente della squadra perdente, che l’ha mangiato nascondendosi dietro Andrea Cerioli e Awed.

Il gesto di solidarietà di Angela Melillo che ha pensato di dividere con Elisa Isoardi il premio ricompensa è sì degno di encomio, ma comunque sanzionabile perché contrario al regolamento. Se davvero gli autori del programma decideranno di adottare il provvedimento più severo che prevede la squalifica lo scopriremo nella puntata di lunedì 12 aprile, per quanto appare più verosimile che la naufraga venga punita con il divieto di partecipare alla prossima prova leader oppure a quella che prevede la ricompensa. Da valutare, inoltre, anche se Andrea Cerioli e Awed che hanno assistito in silenzio al gesto di Angela possano rischiare qualche punizione da parte della produzione.