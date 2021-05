Isola dei famosi, anticipazioni puntata stasera: gli ospiti e il destino di Awed, Ubaldo e Cerioli

Stasera, venerdì 7 maggio in prima serata su Canale 5, quindicesima puntata de “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare l'appuntamento, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull’Isola. Di seguito tutto le anticipazioni di quanto vedremo in onda.

La prima sfida e il televoto

L'inizio della puntata sarà inaspettato e spettacolare con i naufraghi schierati in Playa Palapa pronti a sfidarsi nella prima prova. Inoltre, solo alcuni concorrenti avranno la possibilità, attraverso un atto di coraggio, di cambiare gruppo. Tre i concorrenti al televoto: chi tra Emanuela Tittocchia, Miryea Stabile e Roberto Ciufoli verrà salvato dal pubblico?

Questa sera in studio gli ex concorrenti Elisa Isoardi (uscita per problemi di salute), Drusilla Gucci e, per la prima volta, Paul Gascoigne (anch'esso ritiratosi per ragioni mediche) e Beppe Braida.

Concorrenti al limite: Ubaldo si ritira; Cerioli e Awed soccorsi dalla produzione. Qual è il loro destino?

Intanto le indiscrezioni raccontano di una situazione al limite della sopportazione per i naufraghi. Stando infatti ad alcuni rumors circolati in rete, nelle ultime ore sia Awed che Andrea Cerioli sarebbero stati vittime di malore, tanto da portare la produzione a dare loro cibo extra rispetto alla alimentazione stringente imposta dalle regole del gioco. Non solo: il concorrente Ubaldo Lanzo sarebbe stato costretto ad uscire dal programma per problemi di salute. Solo la puntata di questa sera racconterà se, oltre al cromatologo Lanzo, anche Awed e Cerioli lasceranno il gioco.

“L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda lunedì 10 maggio.