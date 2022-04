Isola dei Famosi, anticipazioni stasera: le coppie si separano, arrivano due nuovi naufraghi

Stasera, giovedì 11 aprile 2022, in prima serata su Canale 5, va in onda la settima puntata de L'Isola dei Famosi, programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare in studio l'avventura dei naufraghi, insieme alla padrona di casa Ilary Blasi, gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Le coppie si separano

Questa sera le coppie di naufraghi protagoniste di questa edizione verranno divise: chi prima giocava insieme da questo momento si ritroverà l'uno contro l'altro, divisi in due squadre avversarie. Solo una delle coppie avrà la possibilità di non essere scoppiata. Chi deciderà di restare insieme? E soprattutto, chi avrà questa possibilità? Inoltre, una coppia tra Ilona Staller e Nicolas Vaporidis, Floriana Secondi e Clemente Russo dovrà abbandonare la Plalapa alla volta di Playa Sgamada. A deciderlo il voto dei telespettatori.

Arrivano due nuovi naufraghi

Nel corso della puntata non mancheranno sorprese, come l'arrivo di due nuovi concorrenti. Marco Senise e Lica Nunez - mai annuciati prima d'ora - sono pronti a entrare in gioco e si uniranno al gruppo dei naufraghi questa sera. Infine spazio alle nuove nomination.

Come si vota all'Isola dei Famosi 2022

Come si vota all'Isola dei Famosi? Il reality show prevede diversi metodi con i quali è possibile sostenere i vari naufraghi.