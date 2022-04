Isola dei Famosi, anticipazioni stasera: scelta cruciale per Clemente Russo, un naufrago tornerà in Italia

Stasera, giovedì 14 aprile 2022, in prima serata su Canale 5, va in onda l'ottava puntata de L'Isola dei Famosi, programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare in studio l'avventura dei naufraghi, insieme alla padrona di casa Ilary Blasi, gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

La sfida fra Tiburon e Cucaracha

Si accende la competizione fra Tiburon e Cucaracha. Due duelli imperdibili: Carmen Di Pietro sfiderà il figlio Alessandro, mentre Guendalina Tavassi fronteggerà Estefania Bernal. Non mancheranno la prova ricompensa e prova leader che metteranno una di fronte all'altra le squadre al completo. Inoltre, Clemente RUsso verrà posto davanti a una scelta cruciale: ascolterà il cuore o sceglierà il gioco?

Le eliminazioni

Uno tra Gustavo Rodriguez, Nicolas Vaporidis e Nick Luciani dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada. A deciderlo il voto dei telespettatori. Nuova eliminazione a Playa Sgamada, un naufrago dovrà infatti lasciare definitivamente l'Isola e tornare in Italia. Infine spazio alle nuove nomination.

Come si vota all'Isola dei Famosi 2022

Come si vota all'Isola dei Famosi? Il reality show prevede diversi metodi con i quali è possibile sostenere i vari naufraghi.