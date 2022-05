L'Isola dei Famosi, le anticipazioni della puntata di stasera: 4 nuovi concorrenti

Stasera, lunedì 16 maggio 2022, in prima serata su Canale 5, va in onda la diciassettesima puntata de L'Isola dei Famosi, programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare in studio l'avventura dei naufraghi, insieme alla padrona di casa Ilary Blasi, gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. In collegamento dall'Honduras, nei panni dell'inviato, Alvin.

4 nuovi concorrenti

Quattro nuovi concorrenti sono pronti a sbarcare stasera in Honduras: i Pezzi da 90 Pamela Petrarolo e Marco Maccarini - due vere icone della tv anni novanta - e i Guapissimi Gennaro Auletto e Luca Duffrè. Gli ultimi arrivati sono pronti ad aiutare i naufraghi nella loro avventura isolana, ma ovviamente il loro ingresso scardinerà gli equilibri del gruppo.

Chi lascerà definitivamente l'Isola?

Gli abitanti di Playa Sgamada lasceranno per sempre il loro atollo e andranno a colonizzare nuove isole di Cayo Cochinos. Ma non tutti: uno di loro lascerà per sempre la gara e dovrà tornare in Italia, mentre altri due potranno tornare in gioco. Quale destino attende Clemente Russo, Estefania Bernal, Licia Nunez, Fabrizia Santarelli e Marco Cucolo? Una tra Blind, Nick Luciani, Nicolas Vaporidis e Lory Del Santo dovrà invece abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Nel corso della puntata Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni riceveranno una dolce sorpresa. Carmelina, figlia e sorella dei due naufraghi, si collegherà con loro dallo studio. Infine, spazio alle nuove nomination.