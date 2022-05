L'Isola dei Famosi, le anticipazioni della puntata di stasera

Stasera, lunedì 2 maggio 2022, in prima serata su Canale 5, va in onda la tredicesima puntata de L'Isola dei Famosi, programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare in studio l'avventura dei naufraghi, insieme alla padrona di casa Ilary Blasi, gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. In collegamento dall'Honduras, nei panni dell'inviato, Alvin.

Il triangolo amoroso tra Roger, Estefania e Beatriz

Questa sera Beatriz Marino sbarcherà sull'Isola per un faccia a faccia con l'ex fidanzato Roger Balduino ed Estefania Bernal, con cui è nata una storia d'amore a pochi giorni dall'inizio del reality. Nel corso della puntata Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni saranno i protagonisti di una sfida per scampare a una punizione. Tutti i naufraghi si batteranno poi in una prova per determinare il primo nominato della puntata.

Chi verrà eliminato?

Uno tra Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Blind dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada. Un'eliminazione definitiva, invece, avverrà proprio a Playa Sgamada: chi dovrà tornare in Italia tra Ilona Staller, Licia Nunez e Lory Del Santo? A deciderlo sarà il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, Sms. Infine, spazio alle nuove nomination.