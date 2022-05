Isola dei Famosi, le anticipazioni della puntata di stasera: Guendalina nel mirino; sorpresa per Blind

Stasera, venerdì 20 maggio 2022, nuova puntata dell'Isola dei Famosi in diretta su Canale 5. Il reality, prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia, è giunto al suo diciottesimo appuntamento condotto in studio come sempre dalla padrona di casa Ilary Blasi e animato dai commenti degli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. In collegamento dall'Honduras, nei panni dell'inviato, Alvin.

Isola dei Famosi, le anticipazioni della puntata di stasera

I naufraghi saranno chiamati a una scelta: pro o contro Guendalina Tavassi? Nel corso della serata si creeranno due schieramenti, uno a favore e l’altro contro la concorrente che fin qui si è sempre esposta e non ha mai taciuto i suoi giudizi a nessuno, neanche al fratello Edoardo. Le due fazioni si sfideranno poi per la più preziosa ricompensa sull’Isola: la dispensa di cibo.

Spazio, poi alle emozioni: una sorpresa romantica è stata pensata per Blind, con la tanto amata fidanzata Greta pronta a sbarcare in Honduras per riabbracciarlo. Previsto, ancora, il momento più importante, quello dell'eliminazione: uno tra Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis dovrà abbandonare la Palapa. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin. L’Isola dei Famosi sarà di nuovo in onda lunedì 23 maggio.