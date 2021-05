Isola dei Famosi, anticipazioni puntata: il primo finalista proclamato dopo prove estenuanti

Stasera, venerdì 21 maggio in prima serata su Canale 5, diciannovesimo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Isola dei Famosi, anticipazioni puntata: le prove per proclamare il primo finalista

Questa nuova puntata de L’Isola dei Famosi rappresenterà un vero e proprio evento: stasera verrà proclamato il primo finalista della quindicesima edizione. Solo uno dei naufraghi ancora in gara conquisterà questo ambitissimo titolo superando un set di estenuanti prove, coordinate da Massimiliano Rosolino, e, ovviamente, anche attraverso il televoto: spetterà infatti al pubblico l’ultima parola su chi avrà il posto in finale. Chi verrà eliminata fra Fariba Tehrani, Isolde Kostner e Rosaria Cannavò? Ospiti in studio: Ubaldo Lanzo, Vera Gemma, Manuela Ferrera, Beppe Braida, Daniela Martani.

L’Isola dei Famosi salta due puntate

La prossima puntata dell’Isola dei Famosi sarà di nuovo in onda lunedì 31 maggio. Se lo slittamento della puntata di venerdì 28 maggio era già stato annunciato per lasciare posto all'ultima puntata della serie tv Il Segreto, ancora non precisate risultano le ragioni della mancata trasmissione di lunedì 24 maggio.

Un’altra novità riguarda la finalissima dell’Isola che per la prima volta non si svolgerà alla presenza dei naufraghi: il vincitore, infatti, sarà annunciato a distanza per il rispetto della quarantena imposto dalle norme in tempi di pandemia.