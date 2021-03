Isola dei Famosi, anticipazioni quarta puntata: svelata l'identità del nuovo concorrente

Giovedì 25 marzo in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Isola dei Famosi, anticipazioni quarta puntata: Andrea Cerioli nuovo concorrente

Grande protagonista di questa puntata il pubblico da casa che, attraverso i social, potrà prendere una importantissima decisione per le sorti dei naufraghi. Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai Buriños e ai Rafinados di aggiudicarsi vantaggi da sfruttare sull’Isola. Uno dei premi in palio è il nuovo naufrago Andrea Cerioli.

Si ufficializzano così le voci che da giorni parlavano dell’ex tronista di Uomini e Donne come possibile concorrente dopo la defezione della ex Miss Italia Carolina Stramare. Per Cerioli l’esperienza all’Isola è la terza in un reality: la sua prima volta risale al 2014, quando varcò la porta rossa del Gf; poi venne il tempo di Uomini e Donne, prima come corteggiatore e poi come tronista, quindi Temptation Island.

Isola dei Famosi, anticipazioni quarta puntata: un naufrago eliminato

Dopo l’addio di Akash della scorsa puntata che ha sollevato non poche polemiche, due i concorrenti che si giocano la permanenza sull’Isola al televoto, ovvero Francesca Lodo e Brando Giorgi: chi di loro dovrà lasciare Cayo Cochinos? Grandi protagonisti delle scelte più importanti saranno, come sempre, i telespettatori: attraverso i quattro canali App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv, SMS, il pubblico a casa potrà decidere le sorti dei naufraghi.

“L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda lunedì 29 marzo.