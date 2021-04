Isola dei Famosi, anticipazioni puntata stasera: naufraghi divisi in gruppi; attese due ospiti d’eccezione

Stasera, lunedì 26 aprile in prima serata su Canale 5, va in onda la dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare l'appuntamento, con la padrona di casa Ilary Blasi, gli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Isola dei Famosi, anticipazioni puntata: nascono due tribù

Nella puntata di stasera i naufraghi verranno divisi in due gruppi: gli arrivisti e i primitivi. I primitivi - i naufraghi ‘storici’ - si sbarazzeranno di alcuni compagni di avventura che andranno a finire nel gruppo degli arrivisti. Le due ‘tribù’ vivranno sulla stessa playa che sarà però divisa da una corda.

Anche questa sera il pubblico social sarà protagonista: attraverso un sondaggio verrà deciso chi verrà schierato per la prova leader. Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull’Isola.

Isola dei Famosi, anticipazioni puntata: in studio Asia Argento e Giulia Salemi

A commentate la puntata, in studio arrivano due ospiti d’eccezione, Asia Argento e Giulia Salemi, pronte a fare il tifo per le due concorrenti in nomination che si sfidano al televoto, Fariba Tehrani e Vera Gemma. Chi di loro la spunterà? L’Isola dei Famosi sarà di nuovo in onda giovedì 29 aprile.