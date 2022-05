L'Isola dei Famosi, le anticipazioni della puntata di stasera

Stasera, venerdì 6 maggio 2022, in prima serata su Canale 5, va in onda la tredicesima puntata de L'Isola dei Famosi, programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare in studio l'avventura dei naufraghi, insieme alla padrona di casa Ilary Blasi, gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. In collegamento dall'Honduras, nei panni dell'inviato, Alvin.

Tre nuovi arrivi

Nella puntata di stasera sbarcheranno tre nuove concorrenti, le Conquistadores: Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli. Il loro obiettivo non sarà solo quello di conquistare l'Isola ma anche il cuore di Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni.

La scelta di Roger e la sorpresa per Guendalina

Guendalina Tavassi sarà la protagonista di una sorpresa d'amore. Potrà, infatti, riabbracciare il suo fidanzato Federico, detto 'Cuore', ma per farlo dovrà affrontare un sacrificio. Per Roger Balduino è arrivata la resa dei conti: nel corso della puntata ci sarà un confronto finale tra il modello brasiliano, Beatriz Marino ed Estefania Bernal. Quali saranno i suoi sentimenti dopo l'arrivo dell'ex fidanzata e i giorni di lontananza con Estefania? E' il momento verità.

Chi verrà eliminato?

Uno tra Clemente Russo, Nick Luciani e Nicolas Vaporidis dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada. A deciderlo, il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Infine, spazio alle nuove nomination.