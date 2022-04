Isola dei Famosi, anticipazioni puntata stasera: due coppie al bivio, un naufrago sarà eliminato

Stasera, giovedì 7 aprile 2022, in prima serata su Canale 5, va in onda la sesta puntata de L'Isola dei Famosi, programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare in studio l'avventura dei naufraghi, insieme alla padrona di casa Ilary Blasi, gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Due coppie al bivio

Nel corso della puntata di questa sera due coppie in gara verranno poste davanti a due scelte diverse, entrambe emozionanti e drammatiche: una attende i fratelli Tavassi, sbarcati sull'Isola da appena una settimana, l'altra invece riguarda la coppia madre-figlio composta da Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni. Cosa riserverà a loro lo Spirito dell'Isola? Inoltre, si scoprirà chi tra le coppie nominate Lory Del Santo e Marco Cucolo, Ilona Staller e Roger Balduino dovrà abbandonare Playa Accoppiada. A deciderlo il voto dei telespettatori.

Nuova eliminazione

Nuova eliminazione a Playa Sgamada: un naufrago dovrà infatti lasciare definitivamente l'Isola e tornare in Italia. Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin. Ospite in studio l'ultimo eliminato Marco Melandri, Antonio Zequila e Veronica Rodriguez.

Come si vota all'Isola dei Famosi 2022

Come si vota all'Isola dei Famosi? Il reality show prevede diversi metodi con i quali è possibile sostenere i vari naufraghi.