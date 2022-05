L'Isola dei Famosi, le anticipazioni della puntata di stasera

Stasera, lunedì 9 maggio 2022, in prima serata su Canale 5, va in onda la quindicesima puntata de L'Isola dei Famosi, programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare in studio l'avventura dei naufraghi, insieme alla padrona di casa Ilary Blasi, gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. In collegamento dall'Honduras, nei panni dell'inviato, Alvin.

Una delle Conquistadoras lascerà l'Isola

Le Conquistadoras - arrivate da pochi giorni - si sono integrate nel gruppo ma, nel corso della puntata, i naufraghi voteranno per salvare solo una tra Mercedesz Henger, Maria Laura de Vitis e Fabrizia Santarelli. Le altre due si sfideranno in un televoto flash e la perdente dovrà spostarsi a Playa Sgamada.

Due prove leader

Per la prima volta in questa edizione i leader saranno due, un uomo e una donna. I concorrenti dovranno affrontare due prove per conquistare il titolo. Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni si affronteranno in un duello per vincere una cena in riva al mare al tramonto. Alessandro riuscirà a vincere e conquistare così la sua libertà? Una tra Lory Del Santo e Laura Maddaloni dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Infine, spazio alle nuove nomination.