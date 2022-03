Isola dei famosi, anticipazioni quarta puntata: sbarcano i fratelli Tavassi, doppia eliminazione

Stasera, giovedì 31 marzo 2022, in prima serata su Canale 5, va in onda la quarta puntata de L'Isola dei Famosi, programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare in studio l'avventura dei naufraghi, insieme alla padrona di casa Ilary Blasi, gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Arrivano Guendalina e Edoardo Tavassi

A quindici giorni dal via, stasera due nuovi naufraghi sbarcheranno sull'Isola dei Famosi. La nuova coppia - già annunciata nelle scorse settimane - è formata da Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo, pronti a entrare in gioco per conquistarsi il loro posto nel gruppo, in cui nel frattempo iniziano a dilagare i primi dissapori. La scorsa notte c'è stata un'accesa discussione tra Carmen Di Pietro e Laura Maddaloni, moglie di Clemente Russo, di cui sicuramente si parlerà in puntata. Ma non sarà l'unico contrasto che verrà a galla.

Doppia eliminazione

Per uno degli abitanti di Playa Sgamada è arrivato il momento di lasciare l'Isola, chi tra loro dovrà tornare definitivamente in Italia? Nel corso della puntata ci sarà anche una seconda eliminazione. Questa sera, infatti, una tra le coppie nominate - Clemente Russo e Laura Maddaloni, Carmen Di Pietro e Alessadro Iannoni - verrà eliminata. A deciderlo il voto dei telespettatori. Alvin, in collegamento dall'Honduras, coordinerà una prova 'al bacio' che vedrà protagonista la coppia madre-figlio composta da Carmen e Alessandro. Infine ci saranno le nuove nomination.

Come si vota all'Isola dei Famosi 2022

Come si vota all'Isola dei Famosi? Il reality show prevede diversi metodi con i quali è possibile sostenere i vari naufraghi.