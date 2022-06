L'Isola dei Famosi, stasera la semifinale: le anticipazioni

Stasera, lunedì 20 giugno 2022, in prima serata su Canale 5, va in onda la semifinale de L'Isola dei Famosi, programma prodotto da Mediaset in collaborazione con anijay Italia. A commentare in studio l'avventura dei naufraghi, insieme alla padrona di casa Ilary Blasi, gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. In collegamento dall'Honduras, nei panni dell'inviato, Alvin.

Chi saranno i finalisti?

Nel corso della serata verranno decretati i finalisti di questa edizione attraverso prove e un televoto flash che coinvolgeranno direttamente il pubblico a casa. Il destino di Edoardo Tavassi dopo l'infortunio al ginocchio è appeso a un filo: tornerà in gioco o dovrà abbandonare l'Isola a un passo dal traguardo finale? Uno tra Nick Luciani e Mercedesz Henger dovrà abbandonare la Palapa per raggiungere Playa Sgamadissima, dove un ultimo naufrago potrà rientrare in gara e avere accesso alla finale. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

In studio spazio all'incontro tra Marco Cucolo e Lory Del Santo - in crisi nera - che proveranno ad appianare le divergenze di coppia nate sull'Isola. La finale andrà in onda lunedì 27 giugno.